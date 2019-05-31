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Джойс сразится с экс-соперником Кличко

Джойс сразится с экс-соперником Кличко
14:47 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Британский проспект супертяжелого веса Джозеф Джойс (9-0, 9 КО) проведёт следующий поединок 13 июля.

Его соперником станет экс-претендент на титул чемпиона мира Брайант Дженнингс (24-3, 14 КО), сообщает Boxingnews24.

Встреча пройдёт на турнире в Лондоне. В андеркарде состоится боё других проспектов супертяжёлого веса — Даниэля Дюбуа и Нэйтена Гормана.

Джойс предыдущий поединок провёл 18 мая 2019 года и нокаутировал Александра Устинова. Что касается американца, минувший раз он появлялся на ринге в январе этого года. Тогда экс-соперник Владимира Кличко сенсационно проиграл небитому колумбийцу Оскару Ривасу.

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Ранее сообщалось, что от боя с Джойсом отказался экс-чемпион мира по версии WBA Regular Александр Поветкин.

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Бокс, Брайант Дженнингс, Новости бокса, Джозеф Джойс.
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