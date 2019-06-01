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Тайсон Фьюри оценил свое моральное состояние

Тайсон Фьюри оценил свое моральное состояние
21:50 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри оценил своё моральное состояние на данный момент.

По словам Фьюри, он чувствует себя на миллион процентов лучше, чем раньше.

"Чувствую себя на миллион процентов лучше, чем раньше. Готов к любому сопернику, которого поставят передо мной. Все они сделаны из крови и костей. Мне плевать, кто выйдет против меня, результат будет неизменным.

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Если эти чемпионы не смогли победить меня после всего, что я пережил, то как они планируют побить меня в будущем? Хотя им стоит попробовать. Подкрадитесь ко мне глубокой ночью, пока буду спать, и ударьте по голове бейсбольной битой со всего размаха. Хотя даже тогда я встану и изобью вас", — приводит слова Тайсона Фьюри BoxinGScene.

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