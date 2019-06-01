Тайсон Фьюри оценил свое моральное состояние

По словам Фьюри, он чувствует себя на миллион процентов лучше, чем раньше.
"Чувствую себя на миллион процентов лучше, чем раньше. Готов к любому сопернику, которого поставят передо мной. Все они сделаны из крови и костей. Мне плевать, кто выйдет против меня, результат будет неизменным.
Если эти чемпионы не смогли победить меня после всего, что я пережил, то как они планируют побить меня в будущем? Хотя им стоит попробовать. Подкрадитесь ко мне глубокой ночью, пока буду спать, и ударьте по голове бейсбольной битой со всего размаха. Хотя даже тогда я встану и изобью вас", — приводит слова Тайсона Фьюри BoxinGScene.