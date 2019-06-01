Джошуа: Что если я еще раз встречусь с Поветкиным?

Новости спорта: Ранее Деонтей Уайлдер объявил о бое Луисом Ортисом.

Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа выразил удивление, что чемпион WBC в этом весе Деонтей Уайлдер не столкнулся с критикой за решение провести дать реванш кубинцу Луису Ортису, которого он победил нокаутом в прошлом году. Джошуа сравнил это решение Уайлдера с тем, как если бы он еще раз выбрал себе в соперники Александра Поветкина, которого он тоже нокаутировал в прошлом году

Поклонники бокса надеялись, что после своих поединков в мае и июне Уайлдер и Джошуа приступят к организации объединительного боя, но Уайлдер вскоре после победы нокаутом над Домиником Бризилом 18 мая объявил о втором поединке с Ортисом. Джошуа 1 июня встретится с Энди Руисом-младшим .

«Если бы это был я, если бы я объявил о втором бое с Поветкиным, думаю, меня бы — не знаю — ко мне относятся более придирчиво, чем к большинству, — приводит слова Джошуа boxingscene.com. — Он поступает так, как мог бы поступить и я, если бы захотел, но я стараюсь так не делать. И если бы это был я, как бы все к этому отнеслись? Я смотрю на это с такой точки зрения».

«Это хорошо, потому что эти парни, как я говорил, они на пять-шесть лет впереди меня в плане длительности профессиональной карьеры, — добавил Джошуа. — Поэтому я учусь у них и на их решениях. Так что если я в следующем поединке снова встречусь с Поветкиным, я не хочу слышать никаких жалоб, потому что именно так сейчас поступают настоящие звери супертяжелого веса».

Джошуа сказал это в шутку, и его промоутер Эдди Хирн заверил журналистов, что в их планы не входит второй бой с Поветкиным.