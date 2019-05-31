9 украинцев прошли в полуфиналы ЧЕ-2019 по боксу среди юниоров

По результатам предварительной стадии соревнований в полуфиналы ЧЕ-2019 среди юниоров в составе мужской сборной Украины прошли девять боксеров. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины.
Сегодня в Румынии проведут поединки:
весовая категория 46 кг – Даниил Дрыжак,
весовая категория 48 кг – Дмитрий Молодан,
весовая категория 50 кг – Роман Литвинов,
весовая категория 57 кг – Вячеслав Бригаденко,
весовая категория 60 кг – Владимир Горзов,
весовая категория 66 кг – Кирилл Таран,
весовая категория 70 кг – Никита Горбатенко,
весовая категория 75 кг – Егор Феодосенко,
весовая категория 80 кг – Матвей Ражба.