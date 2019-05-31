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9 украинцев прошли в полуфиналы ЧЕ-2019 по боксу среди юниоров

9 украинцев прошли в полуфиналы ЧЕ-2019 по боксу среди юниоров
16:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФБУ

Новости спорта: Сегодня, 31 мая, в Румынии пройдут полуфинальные поединки чемпионата Европы по боксу среди юниоров.

По результатам предварительной стадии соревнований в полуфиналы ЧЕ-2019 среди юниоров в составе мужской сборной Украины прошли девять боксеров. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса Украины.

Сегодня в Румынии проведут поединки:

весовая категория 46 кг – Даниил Дрыжак,

весовая категория 48 кг – Дмитрий Молодан,

весовая категория 50 кг – Роман Литвинов,

весовая категория 57 кг – Вячеслав Бригаденко,

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весовая категория 60 кг – Владимир Горзов,

весовая категория 66 кг – Кирилл Таран,

весовая категория 70 кг – Никита Горбатенко,

весовая категория 75 кг – Егор Феодосенко,

весовая категория 80 кг – Матвей Ражба.

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