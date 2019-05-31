"WWFC - хорошая школа спорта и бизнеса": Денис Перч - о целях, планах и дебютах украинцев в UFC

Новости спорта: "Телеграф Спорт" удалось пообщаться с вице-президентом WWFC - о развитии промоушена, дебютах украинцев в UFC, и многом другом.

WWFC - восходящая международная организация, которая входит в ТОП-20 мировых организаций ММА.

"Телеграф Спорт" удалось взять эксклюзивное интервью у вице-президента WWFC - Дениса Перча. Он рассказал об истории создания промоушена, главных целях и планах организации, а также прокомментировал дебюты украинцев в UFC:

История создания WWFC

- Идея создания принадлежит Владимиру Тесле (президент WWFC) Именно он в 2013 году, когда приехал из Франции в Украину, решил создать промоушен по ММА (смешанные боевые искусства). Я присоединился несколько позже. Моя история началась с бокса, где я работал очень долгий период времени, а потом начал больше времени уделять смешанным единоборствам, и так в моей жизни появился Владимир Тесля. Мы решили вместе двигаться, развивая смешанные единоборства в целом. Усилили лигу, сделали офис, наладили системную работу, сделали календарь, рейтинги бойцов, ну и «побежали». Вот так, примерно, все и начиналось.

- Вспомним первый вечер WWFC и крайний (WWFC 14). В чем разница, легче ли стало приглашать именитых бойцов, появились какие-то дополнительные трудности?

- Знаете, мы растем в мировых рейтингах. На начало 2019 года мы уже были в топ-20 лучших промоушенов в мире, а там принимают участия более 400 организаций ММА. Наше место в этом рейтинге говорит о том, что мы уже не простой промоушен. Естественно, если сравнивать «вечера», которые были в том году, и которые проходят сейчас — разница кардинальная: кат другой, другое наполнение арены, другая теле-картинка. Мы стараемся, это постоянно отмечают западные эксперты. Проблемы? Да, бойцов становиться все тяжелее приглашать. Не потому, что все хотят больше от нас получить — а потому, что уровень наших бойцов постоянно растет. И в связи с этим, соперник понимает, что ему сейчас придется приезжать на бой с хорошим бойцом — надо бороться, уже не просто. Действительно, сложностей, может, становиться все больше, но это приятные сложности. Мы готовы их преодолевать и становиться лучше.

- Главное шоу WWFC в областных центрах. Реально ли?

- Мы постоянно это обсуждаем. Кстати, мы проводим сейчас серию Road по WWFC — чуть меньше турниры. Будет пять крупных: в Днепре, Харькове, Запорожье, Черновцах и Одессе. Это крупные состязательные турниры с большим количеством зрителей, с трансляцией на «Х-sport». В ноябре этого года планируем провести большой турнир в Харькове, собрав большое количество зрителей. А уже в следующем году в планах: провести три турнира в Днепре, Харькове и Запорожье, и четыре — в Киеве. Проблема лишь в наличии арен, которые готовы принимать наши турниры.

- На данный момент самые крупные турниры принимает киевский Дворец Спорта. Не было мыслей построить свой спорткомплекс для ММА?

- Конечно, нашим амбициям нет предела. Мы сейчас «запускаем» работу нашего тренажерного зала - «WWFC GYM», аналогов которому в Украине нет, и в мире — немного. Только у UFC есть похожие. А что касается арены для ММА, мне кажется — бессмысленно, так как мы растем в количестве зрителей, желающих смотреть нас. У нас задача проводить бои и собирать стадионы в 10-ки тысяч зрителей, поэтому ограничиваться ареной не хотелось бы.

- Планируете проводить WWFC на международной арене?

- Мы раньше уже проводили турниры за рубежом, и планируем в августе этого года провести турнир в Констанце (Румыния). Скорей всего, 18-19 числа. Сейчас обсуждаем некоторые моменты, если принимающая сторона сможет удовлетворить - проведем там турнир, с прямой трансляцией в Киеве. Кроме того, у нас в планах — Беларусь и Азербайджан. В начале этого года мы проводили Road в Белоруссии, там нас знают.

Телетрансляции и медиа-права

- Как идет распределения финансов?

- Я, к сожалению, не могу ответить на этот вопрос. Мы постоянно ведем переговоры, общаемся с разными телеканалами. Стараемся транслировать максимально, продавая сигналы, и на каких-то других условиях — спрос растет. Буквально пару дней назад даже получили эксклюзивное предложение от крупной западной медиа-группы. Любому телеканалу нужна сетка из, допустим, 8-10 турниров в год, если ты проводишь это количество турниров, тогда они покупают этот комплекс. Мы к этому и стремимся — обеспечить телеканалам бесперебойную сетку.

WWFC 14: "Друзья Макгрегора", легендарная перчатка и яркие поединки

- Вернемся к WWWFC 14: были звезды, были отличные поединки, "Друзья Макгрегора", и перчатка самого Конора. Расскажите о подготовке к тому бойцовскому вечеру, какие трудности возникали?

- Вы знаете, все имеет свою цену. Друзья Макгрегора приехали к нам, и были на одном уровне с нами, а тех денег, которые мы им заплатили - они стояли. Все зависит от того, сколько они захотят в следующий раз, если эта сумма будет гораздо больше - будем рассматривать, что за эти деньги можно взять на рынке.

Конечно, нам понравились эти бойцы. Один из них вообще не планирует, вроде бы, выступать дальше в ММА. А вот обладатель пояса (О'Дрисколл Блэйн).... У него по контракту с нами обязательная защита, поэтому в этом году он должен либо защитить пояс, либо лишиться его. В данном случае вопрос уже не в деньгах, а в обязательствах перед нашей организацией. Естественно, мы ему будем платить ту сумму, которая оговорена в его контракте. У нас все ходы записаны.

- Были ли какие-то сложности в договоренностях с этими бойцами?

- Переговоры из бойцами клуба Макгрегора мы вели непосредственно с Джоном Каваной (тренер Макгрегора), он является тренером этих ребят. С ним очень комфортно работать, кроме того, там есть Артем Лобов, который разговаривает на русском языке, и переговоры велись и с ним. Он приезжал в Украину, мы с ним нормально общаемся.

- Как к Вам попала перчатка Макгрегора, и когда в Украину приедет сам Конор?

- Перчатку привез наш спонсор - Parimatch, так-как Макгрегор является их амбассадором, то у них есть такие возможности - привозить то перчатку, то Макгрегора (смеется). К сожалению, Макгрегор пока не приезжал, но разговоры о том, что он сюда приедет- ведутся. У нас было в планах взять несколько бойцов из его зала. Обсуждалась возможность приглашения бойцов из зала Конора, чтобы приехал сам Макгрегор и сделать большое шоу: Украина - Ирландия. Но мы так ни о чем и не договорились, мы не понимаем выгодно ли это нам. Поскольку, приезд Макгрегора - ажиотаж для одного турнира, а у нас есть своя стратегия развития. Наша цель - вырастить качественных украинских бойцов, на которых будет идти зритель, а не приглашать звезд мирового ММА. Медленно, но уверенно, мы идем к своей цели.

- Что подразумевает под собой контракт WWFC с бойцом, какие составляющие там прописаны?

- У нас есть разные контракты. Есть контракты на бой, а есть - контракты между организациями. Вот, "контракт на бой" подписывается на один бой, и там указываются все технические моменты. Контракт с бойцом между промоушеном подписывается на разные сроки. Мы стараемся подписать минимум на три года, а потом период может вырасти, в связи с разными условиями. Такой контракт обязывает бойца участвовать в наших пиар-акциях, во всех наших медиа-проявлениях. Запрещено участвовать в других промоушенах, не ездить на мотоцикле, к примеру. Есть некоторые ограничения, которыми мы себя обезопасываем. Вот такая бизнес сторона медали.

- Давно ходит информация о том, что вы пытаетесь договориться с Беленюком и Беринчиком. На какой стадии сейчас эти переговоры?

Напомним, недавно, в интервью "Телеграфу" Жан Беленюк признался, что после Олимпиады-2020 обязательно рассмотрит вариант перехода в ММА

- С Беленюком у нас есть договоренность, что он перейдет в ММА. Действительно, для него сейчас основная цель - Олимпиада. После нее, дай Бог, он выиграет, сядем и поговорим - думаю, мы договоримся.

С Беринчиком мы разговариваем уже очень давно на эту тему, но так как он находится в ТОП-15 (боксерского рейтинга) и растет в своих рейтингах, то тяжело его переубедить с финансовой стороны. В боксе гонорары, все же, немного больше. К тому же, у Дениса есть поединки с соперниками, которые выше его рейтингом, а мы в ММА, пока, не сможем ему такого предложить, поскольку, все лидеры нашего рейтинга находятся в UFC. Ну и не знаю, справился ли бы Беринчик в ММА, честно говоря. Как боксер - он хороший, занимается кикбоксингом, есть у него определенные борцовские навыки, но как работает это все в комплексе Денис проверял только в уличных драках. Но, на его есть большая ставка, он сможет вызвать большой интерес, как у публики, так и у соперников. Думаю, до конца года Денис определится со своим путем в боксе. А в 2020 году мы перейдем к переговорам об контракте в ММА и, скорее всего, мы подпишем.

- В мире уже есть один яркий пример - Конор Макгрегор, который перешел из ММА в бокс. Вы в одном из своих интервью говорили, что Конору стоит побыстрее от туда уходить.

Видео боксерского поединка Мейвезер - Макгрегор:

- Как Вы относитесь к переходам из бокса в ММА, и с ММА - в бокс?

- Из бокса в ММА - верю, поскольку человек развивается и приобретает новые навыки. А вот с ММА в бокс переходить тяжелее, поскольку очень много внимания в боксе, к примеру, уделяется только ударам руками, только движениям корпуса и ногами. При этом очень отличается от ММА. Много нюансов, рефлексы на которые уже выработаны у бойцов ММА и в боксе им сложно. Естественно, можно на каком-то уровне боксировать, но не на таком высоком, как Макгрегор с Мейвезером.

- Есть какие-то наработки по спортсменкам (девушкам), которых вы бы хотели пригласить в ММА из других видов спорта?

- Я провел переговоры с Иванкой Крупеней (бокс), скорее всего, я думаю, она сейчас поедет на чемпионат мира по боксу и после него мы подпишем с ней контракт. Она, помимо того, что является мастером спорта по боксу, еще и мастер спорта по дзюдо. Также, у нее уже есть бои в ММА - рейтинг 3:0, поэтому, я думаю, это будет отличный трансфер для нас.

Фото: Insragram

Еще мы обсуждали с Леной Овчинниковой (кикбоксинг), и планировали поставить ее в кард в сентябре, но по нашей причине бой сорвался. Дело в том, что у нас в сентябре уже запланировано две женские пары, а ставить третью и тянуть время - не было смысла. Лена - свободный агент, пока переговоры мы прекратили. Мы хотим сосредоточиться на тех девушках, которые у нас уже есть.

О дебютах украинцев в UFC

- Поражение Спивака, скандальная история с визой Долизде, в чем причины?

- Что касается Спивака, наверняка, сыграл его возраст, и отсутствие длинных поединков. Он мало участвовал в "рубках" - всегда был фаворитом в поединках, и быстро их заканчивал. А здесь, соперник понимал, что Спивак будет быстро проходить в ноги или пытаться "задушить". А соперник "ударник" и просто сделал свою работу - колоссальную серию ударов, которую Спивак не смог выдержать. Плюс ко всему, большое давление, медиа и прочее, с чем он не справился. Вот в ближайшее время у него будет бой. Планировали дать ему бой в Сочи, но там непонятная ситуация, и мы не совсем хотим, чтобы он там дрался. Для того, чтобы стать настоящим бойцом, поражения тоже нужны. Это поражение - только на пользу Сергею.

Что касается Ромы (Долидзе), да, с визой получилось...Мало было времени, для получения этой визы, начали собирать одно-другое, и попросту не успели. Ему не дали визу. Не знаю, я думаю, что спорт, точно должен быть вне политики и военных ситуаций. Не давать профессиональному спортсмену, который состоит на контракте с промоушеном, не давать рабочую визу - бред, но так случилось. Следующий поединок у него будет не раньше октября. Сейчас он на некоторое время вернулся в Украину, где побудет с семьей, а уже в августе-сентябре вернется в Америку, где будет готовиться к бою.

- Вы сказали, спорт - вне политики. Возможен ли ваш промоушен в России?

- Мы вынуждены поддерживать принципы той страны, в которой зарегистрированы. Мы не хотим, чтобы на нас, и на наших спортсменах как-то отражалось отношения между Россией и Украиной. Да и в России хватает конкуренции - лезть туда со своим промоушеном, пока не вижу смысла, поскольку, там масса промоушенов, которые открывается. Да, может им чего-то не хватает, но аудитория есть, федеральные каналы их транслируют. И, мне кажется, наш промоушен в России не окупиться. Поскольку у них зритель уже сформирован, таким образом, что если у карде нет российского бойца - во Дворце нет людей.

- А приглашать российский бойцов в Украину, думали?

- Мы приглашали российский бойцов, но их попросту не пропускали на границе, из-за этого срывались поединки, и мы перестали их приглашать. Когда отношения наладятся - будем приглашать, мы не против. Сейчас мы не рискуем - есть позиция у государства - "нельзя", ну значит - "нельзя".

- Как WWFC повлияла на Ваш профессиональный рост?

- WWFC - это то, чем я стараюсь заниматься каждый день. Естественно, я общаюсь с людьми из разных стран, конечно, меняется мое видение на некоторые ситуации и это большой "плюс" для меня. WWFC - хорошая школа спорта и бизнеса, где я могу себя проявить.

Благодарим Дениса за хорошую, содержательную беседу. Надеемся, Вы и дальше будете радовать всех поклонников ММА качественными шоу.

Материал: Олег Вахоцкий; Фото: Инна Пасько