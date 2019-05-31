Скачать
Пятница, 31.05.2019
Торонто выиграл у Голден Стэйт первый матч финальной серии НБА
Торонто выиграл у Голден Стэйт первый матч финальной серии НБА
Украина - Нигерия: видео голов и обзор матча на ЧМ U-20
Украина - Нигерия: видео голов и обзор матча на ЧМ U-20
Динамо и Шахтер завершили сезон УПЛ победами
Динамо и Шахтер завершили сезон УПЛ победами
Усик может сразиться с Джошуа в ноябре
Усик может сразиться с Джошуа в ноябре

"WWFC - хорошая школа спорта и бизнеса": Денис Перч - о целях, планах и дебютах украинцев в UFC

Смотрите фото (6)
"WWFC - хорошая школа спорта и бизнеса": Денис Перч - о целях, планах и дебютах украинцев в UFC
11:09 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Телеграф Спорт

Новости спорта: "Телеграф Спорт" удалось пообщаться с вице-президентом WWFC - о развитии промоушена, дебютах украинцев в UFC, и многом другом.

WWFC - восходящая международная организация, которая входит в ТОП-20 мировых организаций ММА.

"Телеграф Спорт" удалось взять эксклюзивное интервью у вице-президента WWFC - Дениса Перча. Он рассказал об истории создания промоушена, главных целях и планах организации, а также прокомментировал дебюты украинцев в UFC:

История создания WWFC

- Идея создания принадлежит Владимиру Тесле (президент WWFC) Именно он в 2013 году, когда приехал из Франции в Украину, решил создать промоушен по ММА (смешанные боевые искусства). Я присоединился несколько позже. Моя история началась с бокса, где я работал очень долгий период времени, а потом начал больше времени уделять смешанным единоборствам, и так в моей жизни появился Владимир Тесля. Мы решили вместе двигаться, развивая смешанные единоборства в целом. Усилили лигу, сделали офис, наладили системную работу, сделали календарь, рейтинги бойцов, ну и «побежали». Вот так, примерно, все и начиналось.

- Вспомним первый вечер WWFC и крайний (WWFC 14). В чем разница, легче ли стало приглашать именитых бойцов, появились какие-то дополнительные трудности?

- Знаете, мы растем в мировых рейтингах. На начало 2019 года мы уже были в топ-20 лучших промоушенов в мире, а там принимают участия более 400 организаций ММА. Наше место в этом рейтинге говорит о том, что мы уже не простой промоушен. Естественно, если сравнивать «вечера», которые были в том году, и которые проходят сейчас — разница кардинальная: кат другой, другое наполнение арены, другая теле-картинка. Мы стараемся, это постоянно отмечают западные эксперты. Проблемы? Да, бойцов становиться все тяжелее приглашать. Не потому, что все хотят больше от нас получить — а потому, что уровень наших бойцов постоянно растет. И в связи с этим, соперник понимает, что ему сейчас придется приезжать на бой с хорошим бойцом — надо бороться, уже не просто. Действительно, сложностей, может, становиться все больше, но это приятные сложности. Мы готовы их преодолевать и становиться лучше.

Главное шоу WWFC в областных центрах. Реально ли?

- Мы постоянно это обсуждаем. Кстати, мы проводим сейчас серию Road по WWFC — чуть меньше турниры. Будет пять крупных: в Днепре, Харькове, Запорожье, Черновцах и Одессе. Это крупные состязательные турниры с большим количеством зрителей, с трансляцией на «Х-sport». В ноябре этого года планируем провести большой турнир в Харькове, собрав большое количество зрителей. А уже в следующем году в планах: провести три турнира в Днепре, Харькове и Запорожье, и четыре — в Киеве. Проблема лишь в наличии арен, которые готовы принимать наши турниры.

- На данный момент самые крупные турниры принимает киевский Дворец Спорта. Не было мыслей построить свой спорткомплекс для ММА?

- Конечно, нашим амбициям нет предела. Мы сейчас «запускаем» работу нашего тренажерного зала - «WWFC GYM», аналогов которому в Украине нет, и в мире — немного. Только у UFC есть похожие. А что касается арены для ММА, мне кажется — бессмысленно, так как мы растем в количестве зрителей, желающих смотреть нас. У нас задача проводить бои и собирать стадионы в 10-ки тысяч зрителей, поэтому ограничиваться ареной не хотелось бы.

Планируете проводить WWFC на международной арене?

- Мы раньше уже проводили турниры за рубежом, и планируем в августе этого года провести турнир в Констанце (Румыния). Скорей всего, 18-19 числа. Сейчас обсуждаем некоторые моменты, если принимающая сторона сможет удовлетворить - проведем там турнир, с прямой трансляцией в Киеве. Кроме того, у нас в планах — Беларусь и Азербайджан. В начале этого года мы проводили Road в Белоруссии, там нас знают.

Телетрансляции и медиа-права

- Как идет распределения финансов?

- Я, к сожалению, не могу ответить на этот вопрос. Мы постоянно ведем переговоры, общаемся с разными телеканалами. Стараемся транслировать максимально, продавая сигналы, и на каких-то других условиях — спрос растет. Буквально пару дней назад даже получили эксклюзивное предложение от крупной западной медиа-группы. Любому телеканалу нужна сетка из, допустим, 8-10 турниров в год, если ты проводишь это количество турниров, тогда они покупают этот комплекс. Мы к этому и стремимся — обеспечить телеканалам бесперебойную сетку.

WWFC 14: "Друзья Макгрегора", легендарная перчатка и яркие поединки

WWFC 14 в Киеве: результаты поединков

Вернемся к WWWFC 14: были звезды, были отличные поединки, "Друзья Макгрегора", и перчатка самого Конора. Расскажите о подготовке к тому бойцовскому вечеру, какие трудности возникали?

- Вы знаете, все имеет свою цену. Друзья Макгрегора приехали к нам, и были на одном уровне с нами, а тех денег, которые мы им заплатили - они стояли. Все зависит от того, сколько они захотят в следующий раз, если эта сумма будет гораздо больше - будем рассматривать, что за эти деньги можно взять на рынке.

Конечно, нам понравились эти бойцы. Один из них вообще не планирует, вроде бы, выступать дальше в ММА. А вот обладатель пояса (О'Дрисколл Блэйн).... У него по контракту с нами обязательная защита, поэтому в этом году он должен либо защитить пояс, либо лишиться его. В данном случае вопрос уже не в деньгах, а в обязательствах перед нашей организацией. Естественно, мы ему будем платить ту сумму, которая оговорена в его контракте. У нас все ходы записаны.

Были ли какие-то сложности в договоренностях с этими бойцами?

- Переговоры из бойцами клуба Макгрегора мы вели непосредственно с Джоном Каваной (тренер Макгрегора), он является тренером этих ребят. С ним очень комфортно работать, кроме того, там есть Артем Лобов, который разговаривает на русском языке, и переговоры велись и с ним. Он приезжал в Украину, мы с ним нормально общаемся.

Как к Вам попала перчатка Макгрегора, и когда в Украину приедет сам Конор?

- Перчатку привез наш спонсор - Parimatch, так-как Макгрегор является их амбассадором, то у них есть такие возможности - привозить то перчатку, то Макгрегора (смеется). К сожалению, Макгрегор пока не приезжал, но разговоры о том, что он сюда приедет- ведутся. У нас было в планах взять несколько бойцов из его зала. Обсуждалась возможность приглашения бойцов из зала Конора, чтобы приехал сам Макгрегор и сделать большое шоу: Украина - Ирландия. Но мы так ни о чем и не договорились, мы не понимаем выгодно ли это нам. Поскольку, приезд Макгрегора - ажиотаж для одного турнира, а у нас есть своя стратегия развития. Наша цель - вырастить качественных украинских бойцов, на которых будет идти зритель, а не приглашать звезд мирового ММА. Медленно, но уверенно, мы идем к своей цели.

- Что подразумевает под собой контракт WWFC с бойцом, какие составляющие там прописаны?

- У нас есть разные контракты. Есть контракты на бой, а есть - контракты между организациями. Вот, "контракт на бой" подписывается на один бой, и там указываются все технические моменты. Контракт с бойцом между промоушеном подписывается на разные сроки. Мы стараемся подписать минимум на три года, а потом период может вырасти,  в связи с разными условиями. Такой контракт обязывает бойца участвовать в наших пиар-акциях, во всех наших медиа-проявлениях. Запрещено участвовать в других промоушенах, не ездить на мотоцикле, к примеру. Есть некоторые ограничения, которыми мы себя обезопасываем. Вот такая бизнес сторона медали.

- Давно ходит информация о том, что вы пытаетесь договориться с Беленюком и Беринчиком. На какой стадии сейчас эти переговоры?

Напомним, недавно, в интервью "Телеграфу" Жан Беленюк признался, что после Олимпиады-2020 обязательно рассмотрит вариант перехода в ММА

- С Беленюком у нас есть договоренность, что он перейдет в ММА. Действительно, для него сейчас основная цель - Олимпиада. После нее, дай Бог, он выиграет, сядем и поговорим - думаю, мы договоримся.

С Беринчиком мы разговариваем уже очень давно на эту тему, но так как он находится в ТОП-15 (боксерского рейтинга) и растет в своих рейтингах, то тяжело его переубедить с финансовой стороны. В боксе гонорары, все же, немного больше. К тому же, у Дениса есть поединки с соперниками, которые выше его рейтингом, а мы в ММА, пока, не сможем ему такого предложить, поскольку, все лидеры нашего рейтинга находятся в UFC. Ну и не знаю, справился ли бы Беринчик в ММА, честно говоря. Как боксер - он хороший, занимается кикбоксингом, есть у него определенные борцовские навыки, но как работает это все в комплексе Денис проверял только в уличных драках. Но, на его есть большая ставка, он сможет вызвать большой интерес, как у публики, так и у соперников. Думаю, до конца года Денис определится со своим путем в боксе. А в 2020 году мы перейдем к переговорам об контракте в ММА и, скорее всего, мы подпишем.

- В мире уже есть один яркий пример - Конор Макгрегор, который перешел из ММА в бокс. Вы в одном из своих интервью говорили, что Конору стоит побыстрее от туда уходить.

Видео боксерского поединка Мейвезер - Макгрегор:

- Как Вы относитесь к переходам из бокса в ММА, и с ММА - в бокс?

- Из бокса в ММА - верю, поскольку человек развивается и приобретает новые навыки. А вот с ММА в бокс переходить тяжелее, поскольку очень много внимания в боксе, к примеру, уделяется только ударам руками, только движениям корпуса и ногами. При этом очень отличается от ММА. Много нюансов, рефлексы на которые уже выработаны у бойцов ММА и в боксе им сложно. Естественно, можно на каком-то уровне боксировать, но не на таком высоком, как Макгрегор с Мейвезером.

- Есть какие-то наработки по спортсменкам (девушкам), которых вы бы хотели пригласить в ММА из других видов спорта?

- Я провел переговоры с Иванкой Крупеней (бокс), скорее всего, я думаю, она сейчас поедет на чемпионат мира по боксу и после него мы подпишем с ней контракт. Она, помимо того, что является мастером спорта по боксу, еще и мастер спорта по дзюдо. Также, у нее уже есть бои в ММА - рейтинг 3:0, поэтому, я думаю, это будет отличный трансфер для нас.

Фото: Insragram

Еще мы обсуждали с Леной Овчинниковой (кикбоксинг), и планировали поставить ее в кард в сентябре, но по нашей причине бой сорвался. Дело в том, что у нас в сентябре уже запланировано две женские пары, а ставить третью и тянуть время - не было смысла. Лена - свободный агент, пока переговоры мы прекратили. Мы хотим сосредоточиться на тех девушках, которые у нас уже есть.

О дебютах украинцев в UFC

Поражение Спивака, скандальная история с визой Долизде, в чем причины?

- Что касается Спивака, наверняка, сыграл его возраст, и отсутствие длинных поединков. Он мало участвовал в "рубках" - всегда был фаворитом в поединках, и быстро их заканчивал. А здесь, соперник понимал, что Спивак будет быстро проходить в ноги или пытаться "задушить". А соперник "ударник" и просто сделал свою работу - колоссальную серию ударов, которую Спивак не смог выдержать. Плюс ко всему, большое давление, медиа и прочее, с чем он не справился. Вот в ближайшее время у него будет бой. Планировали дать ему бой в Сочи, но там непонятная ситуация, и мы не совсем хотим, чтобы он там дрался. Для того, чтобы стать настоящим бойцом, поражения тоже нужны. Это поражение - только на пользу Сергею.

Дебют украинца Долидзе в UFC перенесен из России из-за проблемы с визой

Что касается Ромы (Долидзе), да, с визой получилось...Мало было времени, для получения этой визы, начали собирать одно-другое, и попросту не успели. Ему не дали визу. Не знаю, я думаю, что спорт, точно должен быть вне политики и военных ситуаций. Не давать профессиональному спортсмену, который состоит на контракте с промоушеном, не давать рабочую визу - бред, но так случилось. Следующий поединок у него будет не раньше октября. Сейчас он на некоторое время вернулся в Украину, где побудет с семьей, а уже в августе-сентябре вернется в Америку, где будет готовиться к бою.

- Вы сказали, спорт - вне политики. Возможен ли ваш промоушен в России?

- Мы вынуждены поддерживать принципы той страны, в которой зарегистрированы. Мы не хотим, чтобы на нас, и на наших спортсменах как-то отражалось отношения между Россией и Украиной. Да и в России хватает конкуренции - лезть туда со своим промоушеном, пока не вижу смысла, поскольку, там масса промоушенов, которые открывается. Да, может им чего-то не хватает, но аудитория есть, федеральные каналы их транслируют. И, мне кажется, наш промоушен в России не окупиться. Поскольку у них зритель уже сформирован, таким образом, что если у карде нет российского бойца - во Дворце нет людей.

- А приглашать российский бойцов в Украину, думали?

- Мы приглашали российский бойцов, но их попросту не пропускали на границе, из-за этого срывались поединки, и мы перестали их приглашать. Когда отношения наладятся - будем приглашать, мы не против. Сейчас мы не рискуем - есть позиция у государства - "нельзя", ну значит - "нельзя".

- Как WWFC повлияла на Ваш профессиональный рост?

- WWFC - это то, чем я стараюсь заниматься каждый день. Естественно, я общаюсь с людьми из разных стран, конечно, меняется мое видение на некоторые ситуации и это большой "плюс" для меня. WWFC - хорошая школа спорта и бизнеса, где я могу себя проявить.

Благодарим Дениса за хорошую, содержательную беседу. Надеемся, Вы и дальше будете радовать всех поклонников ММА качественными шоу.

Материал: Олег Вахоцкий; Фото: Инна Пасько

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (6)

Все по теме:

MMA, UFC, Новости спорта, Новости бокса, Денис Перч, Новости UFC, WWFC, Новости WWFC.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Нигерия 1:1 Украина: события матча
02 ЧМ-2019 по футболу U-20. Украина шагает в плей-офф с первого места
03 Украина - Нигерия: видео голов и обзор матча на ЧМ U-20
04 Киченок пробилась во второй круг Ролан Гаррос-2019 в смешанном разряде
05 Динамо и Шахтер завершили сезон УПЛ победами
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь