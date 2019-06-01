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Далакян готов провести объединительный бой за рубежом

Далакян готов провести объединительный бой за рубежом
06:02 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм

Новости спорта: Юрий Рубан рассказал, почему не стоит ли в ближайшее время ждать объединительных боев в весе Артема Далакяна.

15 июня в Киеве в КВЦ «Парковый» чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) Артем Далакян проведет обязательную защиту титула против Саравута Таворнхама из Таиланда. Это будет уже третья защита титула для Далакяна, и каждую из них он проводит в Киеве.

Промоутер украинца Артема Далакяна Юрий Рубан, рассказал Sport Arena стоит ли в ближайшее время ждать объединительных боев Далакяна.

«В весовой категории Артема сложилась интересная ситуация, — отметил Юрий Рубан. – Чемпионский реестр во flyweight полностью обновился в прошлом году. Чемпионом мира по версии WBC является 26-летний британец Чарли Эдвардс, который все свои чемпионские бои проводит в Англии. В прошлом году Эдвардс был спарринг-партнером Артема и у нас прямые контакты с его командой. Мы готовы принять вызов от команды Чарли и провести выездной поединок в Великобритании. Сделали запрос, но команда Эдди Хирна, который является промоутером Эдвардса, ответила, что Чарли нужно провести обязательную защиту. После этого больше на связь не выходили.

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Чемпионом мира по версии WBO является 23-летний японец Косеи Танака. Косеи тоже домашний боец – все 13 боев провел в Японии. Артем готов принять вызов и провести бой в Стране восходящего солнца, однако мы не видим от команды Косеи интереса к организации объединительного поединка.

Чемпионом мира по версии IBF является 36-летний южноафриканец Морути Мталане. Три своих чемпионских боя Мталане провел в Корее, Макао и Малайзии. До этого дрался преимущественно в родных стенах. Он тоже в прошлом году работал спарринг-партнером Артема. Мы готовы провести бой и в ЮАР, но, к сожалению, и в этом случае подобных предложений пока нет.

Организовать объединительный бой в Киеве проблематично – это слишком затратное мероприятие. Украинский телерынок к этому, увы, еще не готов. Как и покупательская способность украинцев – мы не можем продавать билеты по такой же цене, как в Японии, не говоря уже про Великобританию. Поэтому пока что Артему приходится проводить защиты своего чемпионского титула WBA. Допускаю, что промоутеры остальных чемпионов во flyweight опасаются за результат боя и, соответственно, потерю чемпионских поясов.

Впрочем, мы не теряем надежды договориться за объединительные бои. Повторюсь: Артем готов приехать в Великобританию, Японию, ЮАР или любую другую страну и провести выездной объединительный бой. Промоутеры других чемпионов не отказываются, но и не принимают предложение объединять титулы. Поэтому пока концентрируемся на бое Артема 15 июня, а дальше посмотрим».

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