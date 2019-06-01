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Джошуа: Бой с Руисом - это только первый шаг в США

Джошуа: Бой с Руисом - это только первый шаг в США
02:11 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Энтони Джошуа готовится к поединку против Энди Руиса в США.

В субботу, 1 июня, чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа проведет свой первый бой в США. Соперником британца будет Энди Руис, который стал заменой Джарреллу Миллеру, пойманном на допинге.

Джошуа намерен завоевать американскую публику, а поэтому настроен только на победу. Несмотря на то, что в соперниках у него не Деонтей Уайлдер или Тайсон Фьюри, он серьезно относится к предстоящему бою.

Хэй дал прогноз на бой Джошуа - Руис

"Я хочу, чтобы вечер был великолепным. Несмотря на то, что Руис - это не Деонтей Уайлдером или Тайсон Фьюри, мы говорим о человеке, который может устроить мне серьезную проверку.

Если он проведет хороший бой, то для меня не будет иметь значения то, что он в последний момент заменил другого бойца. Важен только бой. Можно быть сильнейшим боксером в мире, но если ты плохо проявишь себя, тебя освистают. Я рассчитываю выйти в ринг и хорошо себя показать.

Нам удалось выйти на уровень, который позволяет боксировать в Madison Square Garden. На это ушло много времени, но наконец я здесь. Теперь нужно идти дальше. Бой с Руисом - это только первый шаг в США, на американской земле. Но я приехал не ради участия, а чтобы завоевывать и побеждать", - цитирует Джошуа The Telegraph.

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