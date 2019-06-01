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Усик вошел в топ-5 супертяжей мира по версии болельщиков

Усик вошел в топ-5 супертяжей мира по версии болельщиков
00:59 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Александр Усик вошел в первую пятерку лучших действующих боксеров хэвивейта.

Абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик вошел в первую пятерку лучших действующих бойцов супертяжелого веса, не проведя ни одного поединка в дивизионе.

Украинец в голосовании, которое провел портал Sky Sports уступил только Энтони Джошуа, Тайсону Фьюри, Диллиану Уайту. Украинец набрал почти 10 тысяч голосов.

ТОП-10 супертяжей

1. Энтони Джошуа – 26,2 тысячи голосов

2. Тайсон Фьюри – 22 тысячи голосов

3. Диллиан Уайт – 15,1 тысячи голосов

4. Деонтей Уайлдер – 14,8 тысячи голосов

5. Александр Усик – 9,7 тысячи голосов

Усик может сразиться с Джошуа в ноябре

6. Луис Ортис – 5,9 тысячи голосов

7. Джозеф Паркер – 5,4 тысячи голосов

8. Александр Поветкин – 4,6 тысячи голосов

9. Дерек Чисора – 3,4 тысячи голосов

10. Оскар Ривас – 2,9 тысячи голосов

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик.
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