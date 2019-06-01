Усик вошел в топ-5 супертяжей мира по версии болельщиков

Абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик вошел в первую пятерку лучших действующих бойцов супертяжелого веса, не проведя ни одного поединка в дивизионе.
Украинец в голосовании, которое провел портал Sky Sports уступил только Энтони Джошуа, Тайсону Фьюри, Диллиану Уайту. Украинец набрал почти 10 тысяч голосов.
ТОП-10 супертяжей
1. Энтони Джошуа – 26,2 тысячи голосов
2. Тайсон Фьюри – 22 тысячи голосов
3. Диллиан Уайт – 15,1 тысячи голосов
4. Деонтей Уайлдер – 14,8 тысячи голосов
5. Александр Усик – 9,7 тысячи голосов
6. Луис Ортис – 5,9 тысячи голосов
7. Джозеф Паркер – 5,4 тысячи голосов
8. Александр Поветкин – 4,6 тысячи голосов
9. Дерек Чисора – 3,4 тысячи голосов
10. Оскар Ривас – 2,9 тысячи голосов