Усик может сразиться с Джошуа в ноябре

Украинский боксер Александр Усик может в ноябре выйти на ринг против британца Энтони Джошуа. Усик также может стать обязательным претендентом на титул Джошуа про версии WBO (Всемирной боксерской организации).

Как сообщил промоутер Эдди Хирн, Джошуа после боя 1 июня с Энди Руисом, свой следующий поединок проведет в конце осени. Есть два претендента на бой против чемпиона мира. Кроме Усика, это обязательный претендент по линии IBF Кубрат Пулев из Болгарии.

Hearn says he’s expecting @anthonyfjoshua to fight again in November vs. Usyk or Pulev.

— Lance Pugmire (@latimespugmire) 29 мая 2019 г.