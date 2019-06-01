Усик посетил церемонию взвешивание перед боем Джошуа - Руис

Новости спорта: А вскоре украинец и сам может выйти в ринг с чемпионом.

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO, WBC и IBF Александр Усик посетил взвешивание перед боем Энтони Джошуа и Энди Руиса в Нью-Йорке.

На мероприятии украинский боксер представлял промоутерскую компанию Эдди Хирна Matchroom Boxing.

В мае сам Хирн заявил, что до конца года может состояться поединок между Усиком и чемпионом мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа.

Видео взвешивания:

Джошуа и Руис завтра встретятся в ринге арены Мэдисон-сквер-гарден, где на кону будут стоять чемпионские титулы супертяжелой весовой категории по версиям IBF, IBO, WBA и WBO.