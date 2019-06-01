Усик посетил церемонию взвешивание перед боем Джошуа - Руис

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBO, WBC и IBF Александр Усик посетил взвешивание перед боем Энтони Джошуа и Энди Руиса в Нью-Йорке.
На мероприятии украинский боксер представлял промоутерскую компанию Эдди Хирна Matchroom Boxing.
В мае сам Хирн заявил, что до конца года может состояться поединок между Усиком и чемпионом мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа.
Видео взвешивания:
Джошуа и Руис завтра встретятся в ринге арены Мэдисон-сквер-гарден, где на кону будут стоять чемпионские титулы супертяжелой весовой категории по версиям IBF, IBO, WBA и WBO.