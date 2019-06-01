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Джошуа сделал свой прогноз на бой Уайлдер - Ортис

Джошуа сделал свой прогноз на бой Уайлдер - Ортис
11:27 Сегодня Телеграф Фото: Instagram

Новости спорта: Энтони Джошуа прокомментировал бой Деонтея Уайлдера с Луисом Ортисом.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа недоволен тем, что обладатель титула WBC Деонтей Уайлдер решил провести реванш с Луисом Ортисом.

Во время их первой встречи Уайлдер одержал победу нокаутом, а теперь согласился провести еще один бой.

Джошуа, который давно ищет встречи с американцем недоволен таким положением вещей.

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"Представьте, что я проведу следующий бой с Поветкиным, решу дать ему реванш. Я даже не знаю, как это назвать. Мне кажется, на меня оказывается куда большее давление, чем на других.

Это решение Деонтея. Я бы тоже мог поступить таким образом, но не буду этого делать. Интересно, что бы сам Деонтей говорил, если бы это было со мной?" - цитирует Джошуа BoxingScene.

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Все по теме:

Бокс, Джошуа, Деонтей Уайлдер, Новости бокса, Луис Ортис.
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