Джошуа - Руис: результаты взвешивания (Видео)

Новости спорта: Энтони Джошуа и Энди Руис прошли традиционную церемонию взвешивания перед завтрашним беом.

В ночь с 1 на 2 июня по киевскому времени на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке пройдёт турнир по профессиональному боксу, главным событием которого станет титульная встреча чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (22-0, 21 КО) и Энди Руиса (31-1, 21 КО).

В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Руис оказался значительно тяжелее соперника. Американец мексиканского происхождения показал 121,5 кг, в то время как вес Джошуа составил 112,4 кг.

Это будет вторая попытка Руиса в карьере завоевать титул. Единственное поражение на профессиональном ринге он потерпел в бою с Джозефом Паркером, тогда на кону стоял пояс по версии WBO.