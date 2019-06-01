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Джошуа - Руис: результаты взвешивания (Видео)

Джошуа - Руис: результаты взвешивания (Видео)
14:51 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Энтони Джошуа и Энди Руис прошли традиционную церемонию взвешивания перед завтрашним беом.

В ночь с 1 на 2 июня по киевскому времени на арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке пройдёт турнир по профессиональному боксу, главным событием которого станет титульная встреча чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (22-0, 21 КО) и Энди Руиса (31-1, 21 КО).

В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Руис оказался значительно тяжелее соперника. Американец мексиканского происхождения показал 121,5 кг, в то время как вес Джошуа составил 112,4 кг.

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Это будет вторая попытка Руиса в карьере завоевать титул. Единственное поражение на профессиональном ринге он потерпел в бою с Джозефом Паркером, тогда на кону стоял пояс по версии WBO.

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IBF, Бокс, WBC, IBO, WBA, Джошуа, Новости бокса, Энди Руис, Энтони Джошуа - Энди Руис, Джошуа - Руис.
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