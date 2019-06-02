Реванш Уайлдер - Фьюри состоится: названы условия и сроки

Новости спорта: Второй бой между чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером и экс-чемпионом мира в этом весе Тайсоном Фьюри состоится во второй половине 2020 года.

Об этом заявил сам Уайлдер в соцсетях, а также наличие планов по организации совместного шоу компаний Premier Boxing Champions и Top Rank подтвердили источники, в частности, менеджер Уайлдера Шелли Финкель. Первый бой боксеров в декабре прошлого года вызвал большой интерес публики и завершился спорным ничейным результатом. Представители боксеров сразу начали переговоры о втором поединке, но Фьюри неожиданно решил подписать контракт с американской промоутерской компанией Top Rank и телеканалом ESPN.

Детали предстоящего боя пока неизвестны, но источники портала ESPN сообщили, что он будет показан по системе платных трансляций, и телеканал ESPN будет задействован в трансляции. Компания Premier Boxing Champions Эла Хэймона, с которой работает Уайлдер, сотрудничает с двумя другими телеканалами — Showtime и Fox, и скорее всего, трансляция будет совместной, как это уже было в боксе с боями, обещающими большие доходы от продажи платной трансляции.

Однако прежде чем эти договоренности обретут законченный вид, Фьюри необходимо успешно дебютировать на телеканале ESPN 15 июня в поединке против Тома Шварца, а Уайлдеру победить в матче-реванше с Луисом Ортисом осенью этого года.

«Я верил, что этот бой состоится, — сказал Шелли Финкель о втором бое Уайлдера и Ортиса. — Нам не стоит забывать об Ортисе, и в первом квартале 2020 года Деонтей встретится с Фьюри в реванше».