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Джозеф Паркер подписал контракт с Matchroom Boxing

Джозеф Паркер подписал контракт с Matchroom Boxing
06:51 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Твиттер

Новости спорта: Экс-чемпион WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер подписал контракт на три боя с промоутерской компанией Эдди Хирна Matchroom Boxing.

«Мой шестилетний контракт с Duco Events завершился 26 марта, — приводятся слова Паркера в пресс-релизе, распространенном его командой. — Став свободным агентом, я вместе со своей командой провел несколько месяцев, думая, как лучше всего достичь моей цели не просто стать чемпионом мира снова, но объединить все чемпионские пояса. В конечном итоге мы решили, что лучшим вариантом будет партнерство с Эдди Хирном и Matchroom Boxing. Мы надеемся, что контракт на три боя, который мы анонсируем сегодня, станет началом долгого и успешного сотрудничества».

Напомним, что помимо Matchroom Boxing предложение Паркеру также сделала промоутерская компания Боба Арума Top Rank. Кроме того, экс-чемпион рассматривал возможность остаться свободным агентом и сотрудничать с разными промоутерами на разовой основе.

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Первый поединок в рамках нового контракта новозеландец проведет уже 29 июня: в американском штате Род-Айленд он встретится с бывшим соискателем титулов IBF и WBC Эриком Молиной. Этот бой состоится в рамках одного шоу с поединком за титул WBO в среднем весе между Деметриусом Андрейдом и Мацеем Сулецким и будет транслироваться на платформе DAZN.

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Бокс, Новости бокса, Джозеф Паркер, Эдди Хирн.
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