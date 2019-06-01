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Усик получил награду "Лучший боксер 2018 года" (Видео)

Усик получил награду "Лучший боксер 2018 года" (Видео)
16:05 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: Инстаграм

Новости спорта: Украинский боксер Александр Усик получил признание как лучший боксер прошлого года по версии американских журналистов.

Украинский боксер Александр Усик получил признание как лучший боксер 2018 года по версии Ассоциации американских журналистов, пишущих о боксе.

Кроме того, менеджер Александра Эгис Климас получил награду "лучший менеджер 2018 года". А отец и тренер Василия Ломаченко - Анатолий Ломаченко получил награду "лучший тренер 2018 года".

Усик вошел в топ-5 супертяжей мира по версии болельщиков

Напомним, в прошлом году украинец стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, однако позже был лишен поясов в связи с переходом в супертяжелый вес. Ранее сообщалось, что Усик может в ноябре выйти на ринг против Джошуа.

Александр Усик мог дебютировать в супертяжелом весе 25 мая в американском городе Оксон-Хилл. Но из-за травмы во время его подготовки к этому бою поединок против Такама был отложен.

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик.
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