Усик получил награду "Лучший боксер 2018 года" (Видео)

Украинский боксер Александр Усик получил признание как лучший боксер 2018 года по версии Ассоциации американских журналистов, пишущих о боксе.
Кроме того, менеджер Александра Эгис Климас получил награду "лучший менеджер 2018 года". А отец и тренер Василия Ломаченко - Анатолий Ломаченко получил награду "лучший тренер 2018 года".
Напомним, в прошлом году украинец стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, однако позже был лишен поясов в связи с переходом в супертяжелый вес. Ранее сообщалось, что Усик может в ноябре выйти на ринг против Джошуа.
Александр Усик мог дебютировать в супертяжелом весе 25 мая в американском городе Оксон-Хилл. Но из-за травмы во время его подготовки к этому бою поединок против Такама был отложен.