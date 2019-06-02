Джошуа сенсационно проиграл Руису

Новости спорта: В супертяжелом весе появился новый чемпион мира.

Американский боксер мексиканського происхождения Энди Руис (33-1, 22 КО) завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе, победив техническим нокаутом в седьмом раунде небитого ранее британца Энтони Джошуа (22-1, 21 КО).

Джошуа выиграл два стартовых раунда, держа Руиса на дистанции джебом. В начале третього раунда Джошуа отправил Руиса в первый в его карьере нокдаун, и с этого момента начались неприятности для самого Джошуа – он слишком открыто пошел в атаку, нарвавшись на левый боковой в висок от Руиса, после которого мексиканец еще несколькими точными ударами отправил его в нокдаун. Времени до конца раунда оставалось еще очень много, и Джошуа с трудом смог продержаться до конца раунда, хотя еще раз побывал в нокдауне.

Четвертый раунд выиграл Руис, пятый остался за Джошуа, а в шестом Руис провел несколько очень тяжелых ударов по корпусу, которые замедлили и без того уставшего Джошуа. В седьмом раунде Джошуа снова повторил ошибку, совершенную им в третьем раунде – проведя отличный левый хук, Джошуа бросился в атаку, снова нарвавшись на быстрые контрудары Руиса. Джошуа еще дважды побывал в нокдауне, и хотя со второго нокдауна он поднялся очень быстро, но выглядел уставшим, и рефери принял решение остановить бой, зафиксировав технический нокаут.