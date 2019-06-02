Скачать
Воскресенье, 02.06.2019
Тоттенхэм - Ливерпуль. Видео обзор финала Лиги чемпионов
Тоттенхэм - Ливерпуль. Видео обзор финала Лиги чемпионов
Джошуа - Руис. Видео нокаута
Джошуа - Руис. Видео нокаута
Финал Лиги чемпионов. Видео церемонии награждения
Финал Лиги чемпионов. Видео церемонии награждения
Джошуа сенсационно проиграл Руису
Джошуа сенсационно проиграл Руису

Украинский боксер Редкач победил экс-чемпиона мира Александера (Видео)

Украинский боксер Редкач победил экс-чемпиона мира Александера (Видео)
08:11 Сегодня Телеграф boxingnews.com.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Иван Редкач одержал досрочную победу в 6-м раунде боя.

Украинский боксер Иван Редкач (23-4-1, 18 КО) одержал сенсационную победу в бою с бывшим чемпионом мира в двух весовых категориях американцем Девон Александером (27-6-1, 14 КО), нокаутировав его в шестом раунде.

Отметим, что для Александера это поражение стало первым досрочным в его профессиональной карьере.

Джошуа - Руис. Видео нокаута

Напомним, сегодня Энтони Джошуа сенсационно проиграл Энди Руису.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Иван Редкач, Новости бокса, Девон Александер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Полуголая фанатка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов в Мадриде (Фото)
02 Тоттэнхэм 0:2 Ливерпуль: события финала Лиги чемпионов (Видео)
03 Джошуа сенсационно проиграл Руису
04 Появились снимки с места аварии Рейеса
05 Ливерпуль в финале Лиги чемпионов обыграл Тоттенхэм
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь