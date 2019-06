Украинский боксер Редкач победил экс-чемпиона мира Александера (Видео)

Украинский боксер Иван Редкач (23-4-1, 18 КО) одержал сенсационную победу в бою с бывшим чемпионом мира в двух весовых категориях американцем Девон Александером (27-6-1, 14 КО), нокаутировав его в шестом раунде.

Отметим, что для Александера это поражение стало первым досрочным в его профессиональной карьере.

Devon Alexander goes down! @IRedkach with 3 knockdowns, defeating Alexander by KO in RD6. #PBConFS1 #AlexanderRedkach pic.twitter.com/RbDqOvJsBx

— PBC (@premierboxing) 2 июня 2019 г.