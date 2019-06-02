Украинский боксер Редкач победил экс-чемпиона мира Александера (Видео)

Новости спорта: Иван Редкач одержал досрочную победу в 6-м раунде боя.

Украинский боксер Иван Редкач (23-4-1, 18 КО) одержал сенсационную победу в бою с бывшим чемпионом мира в двух весовых категориях американцем Девон Александером (27-6-1, 14 КО), нокаутировав его в шестом раунде.

Отметим, что для Александера это поражение стало первым досрочным в его профессиональной карьере.

Напомним, сегодня Энтони Джошуа сенсационно проиграл Энди Руису.