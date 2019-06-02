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Тейлор стала абсолютной чемпионкой мира по боксу

Тейлор стала абсолютной чемпионкой мира по боксу
14:29 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Твиттер

Новости спорта: 1 июня в Нью-Йорке ирландка Кэти Тейлор стала абсолютной чемпионкой мира в легком весе, добавив к своим титулам IBF, WBA и WBO пояс WBC, принадлежащий 34-летней бельгийке Дельфин Персон.

Бой получился очень конкурентным и сложным для обеих спортсменок, и Персон сумела в достаточной степени нивелировать преимущество олимпийской чемпионки Тейлора в технике, навязывая ей выгодные ей обмены ударами. В итоге Тейлор победила большинством судейских записок 96-94 дважды и 95-95, с чем Персон не согласилась и сразу же покинула ринг.

«Это был очень близкий бой, — признала Тейлор. — Я считаю, что выиграла начало боя, а она хорошо действовала в конце. Я знала, что бой именно таким и будет. Персон — достойная, фантастическая чемпионка. Очень сильная».

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Ирландка добавила, что готова дать реванш Персон, а также упомянула бой с чемпионкой мира в семи весовых категориях Амандой Серрано.

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Бокс, Кэти Тэйлор, Новости бокса.
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