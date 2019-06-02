Макгрегор отреагировал на сенсационное поражение Джошуа

Новости спорта: Конор Макгрегор прокомментировал сенсационное поражение Энтони Джошуа в бою с Энди Руисом.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал сенсационное поражение Энтони Джошуа от Энди Руиса, поздравив последнего с впечатляющей победой.

«Я знаком с крепостью мексиканского подбородка на личном опыте. Они поднимаются с канваса, как нечто неизвестное в триллерах. С мексиканцами это не заканчивается никогда. Благослови их Господь. Поздравляю Руиса», — написал ирландец на своей официальной странице в «Твиттере».

Ранним утром 2 июня (время киевское) Энди Руис досрочно победил экс-чемпиона мира Энтони Джошуа и отобрал у того сразу четыре пояса. В ходе боя мексиканец однажды оказался в нокдауне, в то время как Джошуа был отправлен в нокдаун четыре раза. Поражение от Руиса стало первым в профессиональной карьере британца.