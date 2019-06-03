WBO может отобрать у Руиса чемпионский пояс

Новости спорта: До реванша с Энтони Джошуа новый чемпион может лишиться одного из своих поясов.

Всемирная боксерская организация (WBO) объявила, что вскоре назначит официального претендента на бой с новоиспеченным чемпионом в супертяжелом весе Энди Руисом-младшим (33-1, 22 нокаута).

На данный момент неизвестно, может ли назначение официального претендента со стороны WBO помешать планам реванша между Руисом и Джошуа или Энди придется отказаться от пояса.

Первое место в рейтинге WBO занимает Диллиан Уайт, но Тайсон Фьюри в случае победы над Томом Шварцом также может подняться на эту позицию.

Не стоит списывать со счетов Александра Усика, который после дебюта в супертяжелом весе имеет право получить звание официального претендента на титул чемпиона в супертяжелом весе.

Под угрозой был и титул IBF, ведь до ноября должна была состоятся защита Энтони Джошуа против Кубрата Пулева, но в IBF уже заявили, что при необходимости Энди Руис получит отсрочку для реванша с Энтони Джошуа.