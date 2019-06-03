Скачать
Понедельник, 03.06.2019
Украина - Панама: где и когда смотреть матч ЧМ-2019 U-20
Украина - Панама: где и когда смотреть матч ЧМ-2019 U-20
Мексиканский пухляш: что известно о новом чемпионе мира в хевивейте Энди Руисе
Мексиканский пухляш: что известно о новом чемпионе мира в хевивейте Энди Руисе
Голден Стэйт сравнял счет в финальной серии плей-офф НБА с Торонто (Видео)
Голден Стэйт сравнял счет в финальной серии плей-офф НБА с Торонто (Видео)
Роналду забил лучший гол в Лиге чемпионов (Видео)
Роналду забил лучший гол в Лиге чемпионов (Видео)

WBO может отобрать у Руиса чемпионский пояс

WBO может отобрать у Руиса чемпионский пояс
12:20 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Matchroom Boxing

Новости спорта: До реванша с Энтони Джошуа новый чемпион может лишиться одного из своих поясов.

Всемирная боксерская организация (WBO) объявила, что вскоре назначит официального претендента на бой с новоиспеченным чемпионом в супертяжелом весе Энди Руисом-младшим (33-1, 22 нокаута).

На данный момент неизвестно, может ли назначение официального претендента со стороны WBO помешать планам реванша между Руисом и Джошуа или Энди придется отказаться от пояса.

Мексиканский пухляш: что известно о новом чемпионе мира в хевивейте Энди Руисе

Первое место в рейтинге WBO занимает Диллиан Уайт, но Тайсон Фьюри в случае победы над Томом Шварцом также может подняться на эту позицию.

Не стоит списывать со счетов Александра Усика, который после дебюта в супертяжелом весе имеет право получить звание официального претендента на титул чемпиона в супертяжелом весе.

Под угрозой был и титул IBF, ведь до ноября должна была состоятся защита Энтони Джошуа против Кубрата Пулева, но в IBF уже заявили, что при необходимости Энди Руис получит отсрочку для реванша с Энтони Джошуа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тайсон Фьюри, IBF, Бокс, WBC, WBO, IBO, WBA, Джошуа, Новости бокса, Александр Усик, Энди Руис, Диллиан Уайт, Энтони Джошуа - Энди Руис, Джошуа - Руис.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кличко отреагировал на поражение Джошуа
02 Джошуа стал очередной жертвой "проклятия Дрейка"
03 Усик объяснил поражение Джошуа
04 Инстаграм заблокировал аккаунт девушки, которая выбежала на поле в финале ЛЧ
05 Руис посвятил победу над Джошуа "толстякам, в которых никто не верит"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь