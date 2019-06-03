Мексиканский пухляш: что известно о новом чемпионе мира в хевивейте Энди Руисе

Новости спорта: Десять фактов о новом чемпионе мира в супертяжелом весе Энди Руисе.

Энди Руис стал главным героем выходных. Толстенький американец мексиканского происхождения сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа и стал чемпионом по трем из четырех основных версий.

Телосложение Энди Руиса явно не вписывается в общепринятые рамки, но сам Энди считает, что лишний вес ему наоборот помогает.

Итак, давайте знакомиться с Энди Руисом, который минимум на полгода стал новым королем супертяжелого веса.

This is Andy’s night, congratulations Champ pic.twitter.com/5gE8uFx4MG — Anthony Joshua (@anthonyfjoshua) 2 июня 2019 г.

Не бейсбол, так бокс

Его полное имя - Андрес Понсе Руис-младший. Он родился 11 сентября 1989 года в мексиканском городе Мехикали в Нижней Калифорнии.

В детстве он занимался боксом и бейсболом, но в семь лет ему сказали, что он не может играть в бейсбол, поэтому дальше путь был только связан с боксом.

"Мой папа привел меня в бокс. Мне было шесть лет, когда я впервые вошел в боксерский зал. Я тренировался целый год прежде чем я поехал на своей первый любительский турнир в Сан-Диего, Калифорния", - вспоминает Руис.

Толстый любитель сникерсов

Руис известен тем, что у него всегда было невероятное сочетание пухлого живота и молниеносных рук. В один из периодов своей карьеры даже он сомневался, не "слишком ли он толстый" для бокса, но вскоре решил, что это его преимущество.

Anthony Joshua was shocked by Andy Ruiz Jr in a monumental heavyweight upset at Madison Square Garden in New York on Saturday night. — Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) 2 июня 2019 г.

"Я всю жизнь был толстый, и это мне никак не мешало. Я даже думаю, что во время удара пузо придает моим кулакам ускорение. В тяжелом весе лучше не смотреть на комплекцию. Гораздо важнее техника", – рассказывал Руис.

"Несмотря на то, что он побеждал, никто не верил в его силу и потенциал, потому что он выглядел не так, как все. Да, он толстый, неряшливый, но его руки невероятно быстрые. Я не видел таких скоростных парней в тяжелом весе со времен Мохаммеда Али", - это слова его бывшего промоутера Боба Арума.

В 2014-м Руис начал сотрудничать с диетологом. Перед боями Руис сбрасывал по 10-15 кг и становился еще быстрее.

"Я отказался от многих вещей, фаст-фуда, дешевой еды. Если ты усердно тренируешься, но при этом ешь эти плохие вещи, но ты тренируешься без пользы", - говорит Руис.

Но есть у Руиса настоящая страсть – сникерс.

Andy Ruiz Jr’s wish comes true as Snickers send new champion ‘sweet package’ | 1 NEWS NOW https://t.co/K8ljaJrmmv pic.twitter.com/kXUbkX58dF — Viral News Now (@ViralNewsNow1) 3 июня 2019 г.

"Да, я люблю сникерсы, но это у меня с детства. Когда я делал что-то хорошее, папа покупал мне сникерс. И я люблю их до сих пор. Каждый день у меня в кармане лежит батончик – в любое время года, в любой день. Иногда мне бывает грустно, и ничего не поднимает настроение так эффективно, как сникерс. Есть ли у меня с ними контракт? Нет, я просто люблю их есть", - на пресс-конференцию перед боем с Джошуа Руис пришел со сникерсом.

"В 12 лет он избивал 30-летних мужиков. Полицейские, жившие по соседству, просили поспарринговать с Энди, но в ринге они не знали, что делать против него", - а это уже воспоминание отца Энди Руиса-старшего.

В 15 лет Руиса-младшего отчислили из школы за драку, и отец хотел устроить сына на работу в свою строительную компанию. Энди отказался, сделав выбор в пользу карьеры боксера.

Любительская карьера

За свою любительскую карьеру Руиз выиграл 105 поединков при 5 поражениях. Он выиграл две золотые медали мексиканской национальной юниорской олимпиады, но на взрослую Олимпиаду не попал.

В 18 лет мексиканец дважды пытался пройти отбор на Олимпиаду-2008 в Пекине, но в обоих случаях проиграл – кубинцу Роберту Альфонсо и колумбийцу Оскару Ривасу. Четыре года до Олимпиады в Лондоне Руис решил не ждать и ушел в профессионалы.

Взрывное начало

На профессиональном ринге Энди дебютировал в 19-летнем возрасте в марте 2009 года. В дебютном профессиональном бою Энди весил больше 135 кг при росте 188 см, но выиграл за 34 секунды нокаутом у Мигеля Сальвадора Рамиреса в мексиканской Тихуане.

"Разрушитель"

В 33 поединках на профиринге у Энди Руиса 22 досрочных победы, при этом девять побед он одержал нокаутом в первом раунде.

Тем не менее, прозвище "Разрушитель" он получил не за это. Прозвище тянется еще с подросткового возраста, когда он любил уничтожать все, что попадало ему в руки.

"Родители назвали меня "разрушителем", потому что я всегда разрушал вещи. Они покупали мне игрушку, и на следующий день я ломал ее", - говорит Руис.

Первый путь к титулу

Первые 20 поединков Руис проводил против "мешков". В сумме его соперники имели ужасный рекорд 111-95-21. Лишь в 2013 году он подписал контракт с Top Rank и вышел на ринг против непобедимого 30-летнего американца Джо Хэнкса за вакантный титул WBO Inter-Continental в супертяжелом весе. Энди победил нокаутом в четвертом раунде и дальше его карьера стала более заметной.

Четыре месяца спустя он выступил в андеркарте бой Пакьяо-Риос, успешно защитив свой титул WBO Inter-Continental и добавив титул NABF, нокаутировав Тора Хеймера в третьем раунде.

20 декабря 2014 года в поединке с бывшим чемпионом мира по версии WBO Сергеем Ляховичем Руис впервые в своей карьере прошел дистанцию в 10 раундов, но выиграл уверенно по очкам - 98:92, 96:94 и 99:91.

После той победы он начал тренироваться у известного тренера Абеля Санчеса. Уровень опозиции вырос, но пять побед в пяти поединках позволил ему выйти на бой с Хьюи Фьюри за право стать обязательным претендентом на чемпионский титул. В сентябре 2016 года у Руиса был рекорд 29-0.

Чемпионский бой

Элиминаторный бой с Хьюи Фьюри не состоялся, потому как Тайсон Фьюри освободил титул WBO и за него Всемирная боксерская организация постановила встретиться 24-летнему новозеландцу Джозефу Паркеру и на тот момент 27-летнему Энди Руису.

andy ruiz jr et joseph parker pic.twitter.com/8BACpgtU4b — Romuald.Villemomble (@RVillemomble) 2 июня 2019 г.

Поединок выдался не самым зрелищным: обычно атакующий Паркер в этот раз решил поработать от соперника, а Руис, даже создавая ситуации, делал это недостаточно часто и активно, чтобы уверенно класть раунды себе в копилку. За весь поединок боксеры не нанесли и десятка точных силовых ударов. В поздних раундах мексиканец стал пропускать чаще, однако заработал немного активнее, что положительно отразилось на его очковом заделе. В итоге Паркер победил решением большинства судей 115:113, 115:113, 114:114.

После поражения от Паркера Руис почти год не выход на ринг, а потом вернулся тремя победами над Девином Варгасом, Кевином Джонсоном и Александром Димитренко.

Команда

Менеджером/консультантом Руиса с 2018 года является Эл Хеймон, который дает ему свободу работать с любым промоутером и любым телеканалом. Благодаря этому Руис без проблем быстро договорился о поединке с Джошуа на DAZN

В 2018 году Руис также сменил тренера и перешел к Мэнни Роблсу, который известен по работе с Домиником Бризилом, Терреллом Гаушей, Майклом Конланом, Джейсоном Куигли, Оскаром Вальдесом и Джесси Магдалено.

Также в команде Энди Руиса присутствует Ангел Мемо Эредиа - тренер по силовой и физической подготовке.

Сильные и слабые стороны

Как уже говорилось выше, у Руиса очень быстрые для его комплектации, руки. Он любит атаковать короткими комбинациями, а его "коронный удар" - левый хук.

Энди также очень терпелив с отличным таймингом и работой ног и головы. У него идеальный стиль для человека с его ростом и комплектацией. Он работает с тем, что у него есть, но делает это очень, очень хорошо.

Что дальше?

Практически нет сомнений, что Энди Руис дальше проведет реванш с Энтони Джошуа. Такой вариант событий прописан в контракте, Джошуа уже заявил о желании активировать этот пункт в контракте, а Эдди Хирн заявил, что повторная встреча боксеров может пройти в конце года в Великобритании.

Если по каким-то причинам Джошуа не выйдет на ринг с Руисом, то в рукаве Эдди Хирна есть еще один козырь – реванш с Джозефом Паркером, о чем заявлял и сам Руис, да и новозеландец не откажется от чемпионского боя.

Есть вариант "кинуть" Эдди Хирна и провести поединки с подопечными Эла Хэймона – сперва с Адамом Ковнацки, а затем объединительный бой с Деонтеем Уайлдером. Вопрос только в том, сколько поясов к тому времени останется у Энди Руиса. Хотя ему сейчас пояса не важны.

После победы над Энтони Джошуа Руис сказал слова своей матери, которые лучше всего отображают происшедшее.

"Наша жизнь изменится. Нам больше не придется страдать".

Энди Руис действительно изменил свою жизнь. Теперь он король супертяжелого веса и сейчас он может спокойно наслаждаться этим статусом.