Мексиканский пухляш: что известно о новом чемпионе мира в хевивейте Энди Руисе

Энди Руис стал главным героем выходных. Толстенький американец мексиканского происхождения сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа и стал чемпионом по трем из четырех основных версий.

Телосложение Энди Руиса явно не вписывается в общепринятые рамки, но сам Энди считает, что лишний вес ему наоборот помогает.

Итак, давайте знакомиться с Энди Руисом, который минимум на полгода стал новым королем супертяжелого веса.

Не бейсбол, так бокс

Его полное имя - Андрес Понсе Руис-младший. Он родился 11 сентября 1989 года в мексиканском городе Мехикали в Нижней Калифорнии.

В детстве он занимался боксом и бейсболом, но в семь лет ему сказали, что он не может играть в бейсбол, поэтому дальше путь был только связан с боксом.

"Мой папа привел меня в бокс. Мне было шесть лет, когда я впервые вошел в боксерский зал. Я тренировался целый год прежде чем я поехал на своей первый любительский турнир в Сан-Диего, Калифорния", - вспоминает Руис.

Толстый любитель сникерсов

Руис известен тем, что у него всегда было невероятное сочетание пухлого живота и молниеносных рук. В один из периодов своей карьеры даже он сомневался, не "слишком ли он толстый" для бокса, но вскоре решил, что это его преимущество.

Anthony Joshua was shocked by Andy Ruiz Jr in a monumental heavyweight upset at Madison Square Garden in New York on Saturday night.

— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) 2 июня 2019 г.