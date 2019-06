Кличко отреагировал на поражение Джошуа

Бывший чемпион мира Владимир Кличко прокомментировал победу Энди Руиса над Энтони Джошуа.

"Чемпионы на личном, корпоративном и правительственном уровне переживали поражения и поднимались, становясь ещё сильнее. История с Энтони Джошуа повторяется, и именно это закаляет характер. Поздравляю нового и первого мексикано-американского чемпиона в супертяжёлом весе Энди Руиса", — написал в своём "твиттере" Владимир Кличко.

Champs on a personal, corporate, or governmental level have gone through defeats and bounced back, and became even stronger! History repeats @anthonyfjoshua and defeat builds character. Congrats to the new, and 1st Mexican/American, Heavyweight champion @Andy_destroyer13