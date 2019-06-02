Пресс-конференция Руиса после боя с Джошуа (Видео)

Энди Руис неожиданно для всех победил Энтони Джошуа и завоевал чемпионские пояса по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе. Вашему вниманию видео пресс-конференции американского мексиканца после победы.