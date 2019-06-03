Промоутер: После нокдаунов Джошуа не понимал, где вообще находится

Новости спорта: Эдди Хирн, промоутер британского боксёра Энтони Джошуа прокомментировал поражение своего клиента от американца Энди Руиса-младшего.

Бой, проходивший 1 июня в Нью-Йорке, завершился в седьмом раунде. Руис несколько раз отправил соперника в нокдаун, после чего судья остановил бой. В итоге Джошуа лишился поясов IBF, IBO, WBA и WBO.

«Не думаю, что после нокдаунов Джошуа понимал, где вообще находится. Да, легко говорить, что судья слишком рано остановил бой. Но я знаю, что Джошуа выплюнул свою капу. Может, он сделал это, чтобы получить больше времени. А, возможно, просто не понимал, где находится. Он пытался встать, но ему было трудно стоять. Судья спросил Энтони, в порядке ли он, тот ответил, что да. Но бой был окончен.

Да, мне хотелось бы говорить о неправильном решении судей, но третий раунд был безумным! Я думаю, что Джошуа не понимал, что происходит», — цитирует Хирна BoxingScene.