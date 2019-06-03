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Первое поражение Энтони Джошуа (Видео)

Первое поражение Энтони Джошуа (Видео)
18:58 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Twitter

Новости спорта: Руис нокаутировал Джошуа, забрав у британца пояса чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF і IBO в супертяжелом весе.

2 июня мексиканец Энди Руис досрочно победил британского экс-чемпиона мира Энтони Джошуа и отобрал у того сразу четыре пояса. В ходе боя мексиканец однажды оказался в нокдауне, в то время как Джошуа был отправлен в нокдаун четыре раза. Поражение от Руиса стало первым в профессиональной карьере британца.

Новоиспечённый чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе Энди Руис прокомментировал победу над Энтони Джошуа, посвятив её людям с лишним весом, в которых никто не верит.

"Ни один другой тяжеловес не хотел принимать этот бой, так почему мне нельзя было верить в себя? Я посвящаю эту победу всем толстякам, которых считают аутсайдерами и в которых никто не верит из-за лишнего веса", — приводит слова Энди Руиса BJPenn.

Видео боя

Ранее сообщалось, когда состоится реванш между Джошуа и Руисом.

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