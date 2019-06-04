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СМИ: Отец Джошуа пытался отменить бой с Руисом

СМИ: Отец Джошуа пытался отменить бой с Руисом
08:04 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Сообщается, что один из спарринг-партнеров отправил Джошуа в нокаут.

Авторитетный портал WorldBoxingNews сообщает, что Энтони Джошуа побывал в нокауте во время подготовки к поединку с Энди Руисом. Во время спарринга Джошуа отправил в нокаут Агит Кабайел.

Сообщается, что после этого Энтони был в подавленном психологическом состоянии. И отец Джошуа просил промоутера Эдди Хирна отменить бой с Руисом, но Хирн отказался.

После сенсационного поражения Энтони, четырежды побывавшего на настиле, его отец выбежал на ринг арены "Мэдисон-сквер-гарден" и прямо там, на месте, высказал Хирну свое недовольство по этому поводу.

Руис: Судья вовремя остановил бой, все могло закончиться более драматично

Напомним, ранее сообщалось, что Руис возглавил рейтинг лучших супертяжелоатлетов по версии Boxrec.

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Бокс, Джошуа, Новости бокса, Энди Руис, Агит Кабайел.
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