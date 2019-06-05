Усика лишили титула WBC

WBC официально объявил, что титул в тяжелом весе, ранее принадлежавший Александру Усику, отныне является вакантным. Об этом сообщает ESPN.
Такое решение было принято из-за предстоящего дебюта украинца в супертяжелом весе.
Отметим, что Усик теперь называется "чемпионом в отпуске" и может претендовать на этот пояс в любое время, если он захочет вернуться в тяжелый дивизион.
Вакантный титул WBC в тяжелом весе будет разыгран 15 июня в Риге между Маирисом Бридисом и Кшиштоф Гловацки.
Усик должен был дебютировать в супертяжелом весе 25 мая, однако получил травму в процессе подготовки к бою. По словам Хирна, его возвращение на ринг ожидается в сентябре.
Ранее сообщалось, что команда Усика попробует добиться встречи с победителем реванша Руис - Джошуа.