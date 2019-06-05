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Усика лишили титула WBC

Усика лишили титула WBC
07:39 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта: Ранее Александр отказался защищать пояс WBA в тяжелом весе.

WBC официально объявил, что титул в тяжелом весе, ранее принадлежавший Александру Усику, отныне является вакантным. Об этом сообщает ESPN.

Такое решение было принято из-за предстоящего дебюта украинца в супертяжелом весе.

Отметим, что Усик теперь называется "чемпионом в отпуске" и может претендовать на этот пояс в любое время, если он захочет вернуться в тяжелый дивизион.

Вакантный титул WBC в тяжелом весе будет разыгран 15 июня в Риге между Маирисом Бридисом и Кшиштоф Гловацки.

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Усик должен был дебютировать в супертяжелом весе 25 мая, однако получил травму в процессе подготовки к бою. По словам Хирна, его возвращение на ринг ожидается в сентябре.

Ранее сообщалось, что команда Усика попробует добиться встречи с победителем реванша Руис - Джошуа.

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Бокс, Новости бокса, Александр Усик.
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