Хирн - о реванше Джошуа - Руис

Промоутер британского экс-чемпиона мира Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал, где будет проводиться реванш против американского обладателя поясов WBA, IBF, WBO, IBO Энди Руиса-младшого.
"Энтони - боец. Я верю, что Британия будет стоять горой за него, так как это будет один из самых великих историй камбэков.
Все 4 титула будут стоять на кону в реваншном поединке. Может быть, бой состоится в Британии, - мы еще это точно не решили, однако, по всей видимости, это будет в ноябре 2019 года.
Это самый большой бой в супертяжелом весе в этом году, но давление на Джошуа просто невероятное. Он обязан победить в этом поединке - и он желает вернуть себе титулы большего всего", - приводит слова британского менеджера BoxingScene.