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Хирн - о реванше Джошуа - Руис

Хирн - о реванше Джошуа - Руис
09:55 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта: Эдди отметил, что на Энтони оказывается большое давление.

Промоутер британского экс-чемпиона мира Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал, где будет проводиться реванш против американского обладателя поясов WBA, IBF, WBO, IBO Энди Руиса-младшого.

"Энтони - боец. Я верю, что Британия будет стоять горой за него, так как это будет один из самых великих историй камбэков.

Все 4 титула будут стоять на кону в реваншном поединке. Может быть, бой состоится в Британии, - мы еще это точно не решили, однако, по всей видимости, это будет в ноябре 2019 года.

Усика лишили титула WBC

Это самый большой бой в супертяжелом весе в этом году, но давление на Джошуа просто невероятное. Он обязан победить в этом поединке - и он желает вернуть себе титулы большего всего", - приводит слова британского менеджера BoxingScene.

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Бокс, Джошуа, Новости бокса, Эдди Хирн.
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