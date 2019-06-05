Белью - о предстоящем реванше Джошуа - Руис

Новости спорта: Британец высказался касательно грядущего реванша между британцем и мексиканцем.

Экс-боксер и чемпиона мира Тони Белью рассказал, что думаю о грядущем реваншном поединке между американским бойцом мексиканского происхождения Энтони Руисом, который стал обладателем поясов WBA, IBF, WBO, IBO и британцем Энтони Джошуа.

"Если Джошуа одержит победу над Руисом в реваншном бое, что, как мне кажется, он вполне может сделать, то матч с Уайлдером станет еще дороже, так все все будут знать, что Энтони тоже уязвим.

Но также замечу, что в повторном бою для британца будет на кону вся его карьера", - цитирует Тони talkSport.

Ранее Эдди Хирн рассказал некоторые подробности о реванше между Джошуа и Руисом.