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Белью - о предстоящем реванше Джошуа - Руис

Белью - о предстоящем реванше Джошуа - Руис
12:25 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта: Британец высказался касательно грядущего реванша между британцем и мексиканцем.

Экс-боксер и чемпиона мира Тони Белью рассказал, что думаю о грядущем реваншном поединке между американским бойцом мексиканского происхождения Энтони Руисом, который стал обладателем поясов WBA, IBF, WBO, IBO и британцем Энтони Джошуа.

"Если Джошуа одержит победу над Руисом в реваншном бое, что, как мне кажется, он вполне может сделать, то матч с Уайлдером станет еще дороже, так все все будут знать, что Энтони тоже уязвим.

Но также замечу, что в повторном бою для британца будет на кону вся его карьера", - цитирует Тони talkSport.

Хирн - о реванше Джошуа - Руис

Ранее Эдди Хирн рассказал некоторые подробности о реванше между Джошуа и Руисом.

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Бокс, Джошуа, Новости бокса, Тони Белью.
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