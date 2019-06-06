Джошуа о Руисе: У него есть 6 месяцев насладиться чемпионством

Новости спорта: Британиец Энтони Джошуа рассказал о болезненном поражении Энди Руису за пол года до реванша.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (22-0, 21 КО) вновь высказался о своем сенсационном поражении теперь уже обладателю титулов WBA, WBO, IBF, IBO Энди Руису (33-1, 22 КО). Слова британца приводит boxingscene.com:

«Я солдат и должен быть готов к взлетам и падениям. В субботу я потерпел поражение и приму это как мужчина, не оправдываясь и никого не обвиняя. В первую очередь, я сам лично должен исправить все свои допущенные ошибки, перенастроиться и выйти на реванш с подготовленным планом. Еще раз поздравляю Энди Руиса с победой. У него есть 6 месяцев насладиться чемпионством, но потом ему придется снова встретиться со мной на ринге и доказать кто из нас лучший».

Второй бой Джошуа и Руиса уже официально подтвержден.

Ранее команда Джошуа заявляла о том, что хочет провести реванш в Британии, тогда как Руис не прочь подраться в Мексике.

Напомним, Александр Усик (16-0, 12 КО) хочет встретиться с победителем второго боя.