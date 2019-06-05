Уайлдер: В раздевалке у Джошуа случился нервный срыв

Новости спорта: Дионтей Уайлдер убежден, что Энтони Джошуа не выдержал давления окружения и у него случился нервный срыв.

Чемпион супертяжелого веса по версии WBC Дионтей Уайлдер не уверен в том, что Энтони Джошуа согласится провести бой-реванш с Энди Руисом, который нокаутировал его в субботу, 1 июня:

«Я не думаю, что это произойдет. Вы видели, что случилось в субботу? Джошуа сломан ментально. Он сдался в том ринге претенденту. На его плечах было огромное давление, с которым он попросту не справился. Его промоутеры возлагали на него слишком много надежд. Возможно, Джошуа было от этого некомфортно. Я слышал, что в раздевалке у него случился нервный срыв.

Хирн говорит, что реванш точно состоится. И все думают, что Джошуа тоже его хочет. Однако сам Энтони недавно сказал, что еще ничего не знает, что ему нужно взять перерыв. Поэтому я бы на вашем месте не стал кричать о втором поединке, пока Джошуа лично не подтвердит, что подписал контракт».