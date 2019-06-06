Скачать
Четверг, 06.06.2019
Сборная Украины обыграла Израиль и выиграла турнир Лобановского
Сборная Украины обыграла Израиль и выиграла турнир Лобановского
Португалия - Швейцария: обзор матча Лиги наций (Видео)
Португалия - Швейцария: обзор матча Лиги наций (Видео)
Джошуа и Руис проведут бой-реванш
Джошуа и Руис проведут бой-реванш
Надаль и Федерер сыграют в полуфинале Ролан Гаррос
Надаль и Федерер сыграют в полуфинале Ролан Гаррос

Тренер Руиса - о предстоящем реванше с Джошуа

Тренер Руиса - о предстоящем реванше с Джошуа
07:48 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Instagram

Новости спорта: Также Роблес отметил, что его подопечный не будет расслабляться.

Коуч Энди Руиса-младшего Мэнни Роблес высказался касательно грядущего реваншного поединка своего подопечного с экс-чемпионом Энтони Джошуа.

"Нельзя быть самоуверенным. Ты всегда должен быть готов к лучшей версии своего противника. Нужно и дальше учиться и работать над собой. Нам необходим разобрать первый бой на мельчайшие детали, чтобы понять, какие были проблемы у нас и где наши сильные стороны.

Могу заверить вас, что реваншный бой с Энтони будет намного ярче, чем прошлый поединок", - приводит слова тренера BoxingScene.

Джошуа о Руисе: У него есть 6 месяцев насладиться чемпионством

Ранее Руис признался, что до сих пор не верит в свою победу над Энтони Джошуа. Бой состоялся 1 июня в Нью-Йорке. Джошуа проиграл американцу нокаутом в 7 раунде.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Бокс, Новости бокса, Энди Руис, Мэнни Роблес.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Уайлдер: В раздевалке у Джошуа случился нервный срыв
02 Полуфинал Лиги Наций. Португалия - Швейцария: события матча (Видео)
03 Фонсека об украинском футболе: Люди сидят и ждут, что все случится само собой
04 Португалия - Швейцария: Роналду выводит сборную в финал Лиги Наций
05 Экс-игроки Динамо попали в сферу интересов Ингульца
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь