Тренер Руиса - о предстоящем реванше с Джошуа

Новости спорта: Также Роблес отметил, что его подопечный не будет расслабляться.

Коуч Энди Руиса-младшего Мэнни Роблес высказался касательно грядущего реваншного поединка своего подопечного с экс-чемпионом Энтони Джошуа.

"Нельзя быть самоуверенным. Ты всегда должен быть готов к лучшей версии своего противника. Нужно и дальше учиться и работать над собой. Нам необходим разобрать первый бой на мельчайшие детали, чтобы понять, какие были проблемы у нас и где наши сильные стороны.

Могу заверить вас, что реваншный бой с Энтони будет намного ярче, чем прошлый поединок", - приводит слова тренера BoxingScene.

Ранее Руис признался, что до сих пор не верит в свою победу над Энтони Джошуа. Бой состоялся 1 июня в Нью-Йорке. Джошуа проиграл американцу нокаутом в 7 раунде.