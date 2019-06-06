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Фьюри: на месте Джошуа я бы больше не показывался на людях

Фьюри: на месте Джошуа я бы больше не показывался на людях
12:25 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта: В этот раз британец соотечественника жестко раскритиковал.

Тайсон Фьюри прокомментировал поражение Энтони Джошуа от Энди Руиса, которое стоило британцу четырех чемпионских титулов. 

И хотя в своем первом комментарии Фьюри был настроен достаточно лояльно, в новом интервью ESPN Radio тот раскритиковал бывшего чемпиона.

«У него в жизни и в карьере все складывается очень хорошо. Но все упирается в одного человека, который может вырубить его в любое время, и к сожалению для Энтони им оказался толстяк из Калифорнии», — цитирует Тайсона портал Boxing Scene.

«Вы можете себе это представить? У тебя телосложение Адониса, ты высокий, словно вырезанный на камне, и маленький толстяк, который съел каждый «Сникерс» в целой Калифорнии, тебя избивает. Какой позор. На месте Джошуа я бы не показывался на людях».

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Сам Джошуа, несмотря на громкое поражение, не намерен расстаться со своим тренером и уже активировал возможность реванша. Поединок состоится в ноябре-декабре нынешнего года, место его проведения будет объявлено позже.

Напомним, что британец четыре раза побывал в нокдауне во время поединка с Руисом, в результате чего рефери решил остановить бой в седьмом раунде.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Джошуа, Новости бокса, Энди Руис.
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