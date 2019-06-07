Чемпионский пояс WBO перешел от Усика к Гловацкому

Новости спорта: Всемирная боксерская организация (WBO) отдала вакантный пояс в тяжелом весе, которым ранее владел украинский абсолютный чемпион мира Александр Усик, польскому боксеру Кшиштофу Гловацкому.

Это подтвердил президент WBO Франсиско "Пако" Валькарсель.

"Из-за перехода чемпиона WBO в тяжелом весе Александра Усика в супертяжелый дивизион временный чемпион WBO Кшиштоф Гловацкий теперь признан новым чемпионом WBO", - цитирует Валькарселя официальный сайт WBO.

Кшиштоф Гловацкий владел поясом WBO в 2015-2016 годах, а с 2018 года считался временным чемпионом.

Напомним, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе украинский боксер Александр Усик после решения перейти в супертяжелый дивизион потерял также пояса WBA и WBC. Вакантный пояс WBC будет стоять на кону поединка Кшиштоф Гловацкий - Майрис Бриедис в полуфинале World Boxing Super Series, который состоится 15 июня в Риге (Латвия).

Александр Усик должен был дебютировать в супертяжелом весе в бою против Карлоса Такама 25 мая в Оксон-Хилле (США). Из-за травмы бицепса во время его подготовки к этому бою поединок был отложен и, по словам промоутера Эдди Хирна, может состояться в сентябре.