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Промоутер Фьюри о ситуации в хевивейте после поражения Джошуа
18:11 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Фрэнк Уоррен прокомментировал положение дел в супертяжелом весе.

Британский промоутер Фрэнк Уоррен считает, что недавняя победа Энди Руиса над Энтони Джошуа не внесла существенных корректив в расстановку сил в супертяжелом весе.

По словам Уоррена, лучший боксер дивизиона на данный момент – Тайсон Фьюри. «Ситуация в супертяжелом весе после победы Энди Руиса не изменилась, — заявил Уоррен. - На мой взгляд супертяжеловесом номер один является Тайсон Фьюри. Он победил Деонтея Уайлдера, но судьи дали ничью. Руиз — смелый боксер и у него быстрые руки, но может ли он победить Тайсона Фьюри? Я не думаю. И не уверен, что он сможет победить Уайлдера».

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