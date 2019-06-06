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Кличко: Я люблю вызовы и нуждаюсь в них

Кличко: Я люблю вызовы и нуждаюсь в них
18:25 Сегодня Телеграф klitschko-brothers.com Фото: Твиттер

Новости спорта: Владимир Кличко поделился секретами поиска мотивации и способами достижения цели.

Легендарный украинский боксер, двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, победитель Олимпиады-1996 Владимир Кличко поделился секретами поиска мотивации и способами достижения цели.

По словам украинца, успеха в долгосрочной перспективе добиваются лишь те, кто устойчив к вызовам и умеет хорошо использовать свои ресурсы.

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«Спортсмены и предприниматели добиваются успеха в долгосрочной перспективе только в том случае, если они устойчивы и хорошо обращаются со своими ресурсами. Кроме того, бокс - это еще и командная работа. Конечно, в конце концов я нахожусь на ринге один, но моя команда создала все необходимые предпосылки, чтобы я мог показать наилучшие возможные результаты на данный момент. Сегодня, работая со своими компаниями, я планирую несколько шагов вперед. Спортивная карьера сделала меня чемпионом мира по боксу и превратила в чемпиона мира по вызовам. Люблю вызовы и нуждаюсь в них. Я понял, как важно в бизнесе не оглядываться на прошлые достижения, а усердно работать для покорения новых вершин»

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Владимир Кличко, Бокс, Новости бокса.
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