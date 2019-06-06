Родственники Руиса поставили деньги на поражение Джошуа

Новости спорта: Родственники чемпиона выиграли 27 тысяч долларов на его победе.

Энди Руис-младший не только обогатился сам благодаря своей победе над Энтони Джошуа в Нью-Йорке, но и позволил на этом заработать семье - родственники боксера поставили на победу Энди деньги в букмекерской конторе и выиграли в сумме около 27 тысяч долларов.

"Все, кто поставил на мою победу, сделал целое состояние. Вся семья поставила на меня. Я тоже об этом думал, но не решился. Мои родители выиграли по 10 тысяч долларов, а младший брат где-то тысяч 7. Наверное, мне тоже стоило так сделать", - рассказал Руис.

Ранее Руис признался, что до сих пор не верит в свою победу над Энтони Джошуа. Бой состоялся 1 июня в Нью-Йорке. Джошуа проиграл американцу нокаутом в 7 раунде.