СМИ: Владимир Кличко вернется на ринг, но не в 2019 году

Новости спорта: Украинец всерьез задумывается о проведении боя, который даст ему возможность еще раз войти в историю мирового профессионального бокса.

По информации Sport Arena, несмотря на очень заманчивые с финансовой точки зрения предложения от стриминговой платформы DAZN, Владимир Кличко принял решение в этом году не возвращаться в ринг. Но легенда мирового бокса все таки планирует провести один официальный бой.

Мотивация украинца – побить рекорд Джорджа Формана, который стал чемпионом мира почти в 46 лет. 5 ноября 1994 года в Лас-Вегасе Джордж нокаутировал Майкла Мурера и стал чемпионом мира в 45 лет, 9 месяцев и 16 дней. Это абсолютный рекорд в супертяжелом весе. По нашей информации, Владимир Кличко очень хочет его превзойти.

Учитывая заслуги украинца, любая мировая боксерская организация будет готова сразу же санкционировать его бой с действующим чемпионом мира. Такой поединок должен состояться не ранее 11 января 2022 года, когда Владимиру исполнится 45 лет, 9 месяцев и 17 дней. Более реальная дата – весна 2022 года. Например, 26 марта, когда Владимир уже встретит свое 46-летие.

Если отбросить эмоции, в контексте достижения цели стоит признать правильность этого решения. Ведь, если бы Владимир вернулся в ринг в этом году, до 2022-го ему предстояло бы провести 5-6 тяжелых боев с оппозицией уровня Энтони Джошуа, Тайсона Фьюри, Деонтея Уайлдера. Со стратегической точки зрения выиграть один чемпионский поединок намного легче.

На недавней конференции по спортивному маркетингу, где украинец выступал в роли спикера, сквозь футболку было видно, что по объему и уровню мышечной массы он не уступает самому себе образца 2017 года, когда выходил в ринг на пока что последний в карьере бой против британца Энтони Джошуа. Судя по всему, поддержка физической формы — естественная необходимость организма Владимира. Что позволяет осуществлять стратегическое планирование своего возвращение через достаточно продолжительное время.