Руис назвал условие для боя-реванша с Джошуа в Великобритании

Новости спорта: Энди Руис не хочет проводить бой-реванша с Энтони Джошуа в Великобритании.

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энди Руис дал понять, что не настроен проводить повторный поединок с экс-чемпионом Энтони Джошуа в Великобритании. По словам американца мексиканского происхождения, на бой на Туманном Альбионе он согласится лишь за $ 50 млн.

«На данный момент моя команда ведёт переговоры. Мне же нужно оставаться в форме, избегать травм и быть готовым к повторной встрече. Я бы хотел, чтобы второй бой прошёл в США или Мексике. Всё зависит от переговоров. Если же сторона Джошуа хочет организовать встречу в Великобритании, они должны мне заплатить за бой $ 50 млн», — приводит слова Руиса Boxingnews24.

2 июня по киевскому времени Энди Руис досрочно победил экс-чемпиона мира Энтони Джошуа и отобрал у того сразу четыре пояса.