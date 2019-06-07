Гассиев может провести дебютный бой в супертяжелом весе с Давейко

Новости спорта: 27 июля в Арлингтоне (штат Техас, США) состоится турнир по профессиональному боксу.

Главным его событием станет титульный бой в первом полусреднем весе между чемпионом мира по версии WBO Морисом Хукером и чемпионом мира по версии WBC Хосе Карлосом Рамиресом.

В андеркарде этого боя выступит бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев. Россиянин проведёт дебютный поединок в супертяжёлом дивизионе. Имя соперника Гассиева ещё не определено, но, по информации обозревателя ESPN Стива Кима, им станет Джои Давейко. Об этом Ким сообщил на своей странице в «Твиттере».

28-летний Давейко провёл на профессиональном ринге 30 поединков, победив в 19 из них, ещё в 7 он проиграл, а в четырёх фиксировались ничейные исходы. В предыдущих трёх боях американец неизменно проигрывал. В последней встрече его соперником был Сергей Кузьмин.