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Головкин - Роллс. Анонс главного боя 8 июня

Головкин - Роллс. Анонс главного боя 8 июня
10:47 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта: Геннадий Головкин и Стив Роллс в ближайший уик-энд проведут бой.

В ближайшие выходные – в ночь с 8 на 9 июня - на легендарной арене в Нью-Йорке Madison Square Garden бывший чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин вернется на ринг в противостоянии с малоизвестным канадцем Стивом Роллсом.

Для Головкина это будет первый бой за 9 месяцев, после того, как он проиграл Саулю Альваресу и потерял все свои титулы.

С момента последнего боя у Головкина много чего поменялось. HBO перестал показывать бокс, а значит пришлось искать нового телепартнера. Им стал стриминговый сервис DAZN. Согласно сделке в течение трех лет Головкин будет проводить по 2 поединка в год, по слухам, за эти 6 боев Геннадий получит $100 млн.

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Также казахстанский боксер расстался с многолетним наставником Абелем Санчесом. Расставание вышло скандальным, но лишь обе стороны знают истинную причину. К этому поединку Головкина готовит новый наставник – бывший тренер Владимира Кличко, Джонатон Бэнкс.

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Бокс, Геннадий Головкин, Новости бокса, Стив Роллс, Геннадий Головкин - Стив Роллс.
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