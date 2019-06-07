Джошуа: Я по-прежнему взбешен из-за поражения

Новости спорта: Бывший чемпион мира по боксу британец Энтони Джошуа признался, что до сих пор не отошёл от поражения американцу Энди Руису-младшему.

Бой состоялся 1 июня, Руис одержал сенсационную победу после того, как судья остановил поединок в седьмом раунде. В итоге американец завоевал титулы IBF, IBO, WBA и WBO.

«Никаких отмазок, всё получилось так, как получилось. Я по-прежнему взбешён из-за поражения. Обещаю, что в следующий раз порадую вас классным шоу», — сказал Джошуа во время прямого эфира в "инстаграме".

Примечательно, что британец вёл прямой эфир с баскетбольной площадки в Нью-Йорке. После нескольких неудачных попыток Энтони признал, что баскетбол — не его игра.

Планируется, что соперники проведут бой-реванш до конца 2019 года.