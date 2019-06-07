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Джошуа: Я по-прежнему взбешен из-за поражения

Джошуа: Я по-прежнему взбешен из-за поражения
13:23 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Бывший чемпион мира по боксу британец Энтони Джошуа признался, что до сих пор не отошёл от поражения американцу Энди Руису-младшему.

Бой состоялся 1 июня, Руис одержал сенсационную победу после того, как судья остановил поединок в седьмом раунде. В итоге американец завоевал титулы IBF, IBO, WBA и WBO.

«Никаких отмазок, всё получилось так, как получилось. Я по-прежнему взбешён из-за поражения. Обещаю, что в следующий раз порадую вас классным шоу», — сказал Джошуа во время прямого эфира в "инстаграме".

Примечательно, что британец вёл прямой эфир с баскетбольной площадки в Нью-Йорке. После нескольких неудачных попыток Энтони признал, что баскетбол — не его игра.

Родственники Руиса поставили деньги на поражение Джошуа

Планируется, что соперники проведут бой-реванш до конца 2019 года.

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IBF, Бокс, WBC, IBO, WBA, Джошуа, Новости бокса, Энди Руис, Энтони Джошуа - Энди Руис, Джошуа - Руис.
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