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Фьюри: Рад, что Руис толстый

Фьюри: Рад, что Руис толстый
02:03 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта: Тайсону понравилась победа мексиканца над Энтони Джошуа.

Экс-чемпион мира Тайсон Фьюри заявил, что новоиспеченный обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руис является примером для многих людей по всему миру.

"Мне очень понравилась победа маленького толстого парня. Если боксер - высокий качок, то фанаты ожидают от него победы нокаутом в стартовых раундах. Но я знал, что Руис - крутой парень. Я рад, что он толстый, поскольку меня тоже сложно назвать качком.

Энди своим примером вдохновляет всех толстых людей. Весь мир говорит, что нужно за собой следить, держать себя в форме. Но Энди уничтожил все эти правила. Он вышел на бой в плохой форме, но смог нокаутировать Джошуа. Энтони был похож на Аполлона, но это ему ничего не дало", - приводит слова Фьюри BoxingScene.

Руис назвал условие для боя-реванша с Джошуа в Великобритании

Напомним, Руис сенсационно победил британца Энтони Джошуа в их первой встрече, нокаутировав в 7 раунде.

Ранее сообщалось, что Энди согласен на реванш с Джошуа в Британии за 50 миллионов долларов.

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Тайсон Фьюри, Бокс, Джошуа, Новости бокса, Энди Руис, Эдди Хирн.
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