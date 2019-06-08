Фьюри: Рад, что Руис толстый

Новости спорта: Тайсону понравилась победа мексиканца над Энтони Джошуа.

Экс-чемпион мира Тайсон Фьюри заявил, что новоиспеченный обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO Энди Руис является примером для многих людей по всему миру.

"Мне очень понравилась победа маленького толстого парня. Если боксер - высокий качок, то фанаты ожидают от него победы нокаутом в стартовых раундах. Но я знал, что Руис - крутой парень. Я рад, что он толстый, поскольку меня тоже сложно назвать качком.

Энди своим примером вдохновляет всех толстых людей. Весь мир говорит, что нужно за собой следить, держать себя в форме. Но Энди уничтожил все эти правила. Он вышел на бой в плохой форме, но смог нокаутировать Джошуа. Энтони был похож на Аполлона, но это ему ничего не дало", - приводит слова Фьюри BoxingScene.

Напомним, Руис сенсационно победил британца Энтони Джошуа в их первой встрече, нокаутировав в 7 раунде.

Ранее сообщалось, что Энди согласен на реванш с Джошуа в Британии за 50 миллионов долларов.