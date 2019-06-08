СМИ назвали первого соперника Гассиева в хэвивейте

Новости спорта: Мурат Гассиев в конце июля проведет дебютный бой в супертяжелом весе.

Бывший чемпион мира по версиям IBF и WBA в первом тяжелом весе Мурат Гассиев в конце июля проведет дебютный бой в супертяжелом весе. Об этом сообщил журналист ESPN Стив Ким.

Гассиев встретится с американцем Джоуи Давейко. Дебютный бой россиянина в хэвивейте состоится 27 июля в Техасе.

Поединок пройдет в андеркарде титульного боя в первом полусреднем весе между обладателем титула WBO Морисом Хукером и чемпионом мира по версии WBC Хосе Карлосом Рамиресом.

Напомним, в своем последнем бою Гассиев уступил украинцу Александру Усику в Москве, таким образом лишившись титулов чемпиона мира в весе до 90,71 кг по версиям Всемирной боксерской ассоциации и Международной боксерской федерации.