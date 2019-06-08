Джошуа хочет провести реванш с Руисом в Нью-Йорке

Новости спорта: Энтони хочет "отвоевать" свои титулы в том же месте, гле он их и потерял.

Промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что его клиент планирует провести реванш с новоиспеченным обладателем титулов WBA Super, WBO и IBF Энди Руисом в Нью-Йорке. По словам менеджера, британский боксер хочет встретиться с мексиканцем там, где потерял все чемпионские пояса.

"Джошуа очень хочет, чтобы реванш состоялся в Нью-Йорке. Он мечтает исправить свою "ошибку" и провести еще один бой в США. Правда, окончательное решение еще не принято", - приводит слова Хирна Boxing Scene.

Напомним, что команда Джошуа активировала пункт о реванше в контракте с Руисом.

Ранее известный промоутер Боб Арум заявил, что после поражения от Руиса британец может забыть о больших боях в США.