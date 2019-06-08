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Арум анонсировал следующий бой Гвоздика

Арум анонсировал следующий бой Гвоздика
09:44 Сегодня Телеграф Фото: Twitter

Новости спорта: Однако точной даты функционер не назвал.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум опроверг, что в полутяжелом дивизионе состоится Суперсерия.

"Во-первых, с чего вы взяли, что Дмитрий Бивол на DAZN? А я вам говорю, что это не так. Скоро мы сделаем бои всем нашим чемпионам. Мы не тревожили Артура Бетербиева из-за Рамадана.

Но скоро он вернется в строй. Следующий бой проведет Александр Гвоздик. в Ковалева есть обязательный претендент, британец Энтони Ярд. Но у них возникли какие-то недоразумения с россиянами ", - приводит слова функционера BoxingTalk.

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Напомним, свой последний бой Гвоздик провел в конце марта.

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Бокс, Александр Гвоздик, Боб Арум, Новости бокса.
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