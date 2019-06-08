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Головкин - Роллс: результаты взвешивания (Видео)

Головкин - Роллс: результаты взвешивания (Видео)
10:07 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта: Геннадий Головкин (38-1-1, 34 КО) оказался легче Стива Роллса (19-0, 10 КО) накануне боя.

В ночь с 8 на 9 июня (время киевское) в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» пройдёт турнир по профессиональному боксу, главным событием которого станет встреча экс-чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина (38-1-1, 34 КО)и Стива Роллса (19-0, 10 КО). В преддверии противостояния бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По контракту поединок пройдёт в промежуточном весе, лимит которого составляет 74,4 кг.

Оба бойца уложились в оговорённый вес. Роллс оказался немного тяжелее соперника, показав 74,3 кг. Головкин же потянул на 73,9 кг.

Головкин - Роллс. Анонс главного боя 8 июня

Поединок с Роллсом станет для Головкина первым после поражения от Сауля Альвареса, первым не за титул за последние 9,5 лет и первым по контракту со стриминговой платформой DAZN.

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Бокс, Геннадий Головкин, Новости бокса, Стив Роллс, Геннадий Головкин - Стив Роллс.
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