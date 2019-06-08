Фьюри: Не думаю о поединке с Уайлдером

Новости спорта: В следующую субботу британец будет драться с Томом Шварцем.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (27-0-1, 19 КО) не спешит говорить о предстоящем поединке-реванше против Деонтея Уайлдера.

В начале июня американец объявил, что его повторный бой с Фьюри состоится в следующем году.

«Уайлдер говорит о поединке, до которого еще год. Случиться может что угодно. Учитывая мою историю, я не загадываю наперед, потому что завтра могу снова оказаться в полной депрессии», — цитирует британца портал Boxing Scene.

«Я пока даже не провел свой бой в следующую субботу. Может, меня нокаутируют в этом поединке. Не считай цыплят, пока они не вылупились. Уайлдер сперва должен встретиться с Ортисом, я тоже выйду в ринг в сентябре-октябре. Я не заглядываю дальше своего ближайшего боя».

15 июня Фьюри в Лас-Вегасе проведет бой против непобежденного Тома Шварца (24-0, 16 КО). Уайлдер же повторно встретится в ринге с Луисом Ортисом, которому в марте прошлого года нанес единственное поражение в профессиональной карьере.

В своем последнем поединке Деонтей разнес Доминика Бризила, нокаутировав его уже в первом раунде и защитив чемпионский титул.

Для Фьюри последним является бой именно против Уайлдера в декабре прошлого года. Их встреча завершилась ничьей, а переговоры по поводу возможного рематча несколько раз переносились.