Роллс: Победа Руиса над Джошуа мотивировала меня перед боем с Головкиным

Новости спорта: Стив Роллс прокомментировал свой ближайший бой с Геннадием Головкиным.

В ночь с 8 на 9 июня (время киевское) в Нью-Йорке пройдёт турнир по профессиональному боксу, главным событием которого станет встреча экс-чемпиона мира в среднем весе Геннадия Головкина и Стива Роллса. Последний поделился ожиданиями от поединка, отметив, что недавний апсет в бою Энтони Джошуа с Энди Руисом придал ему дополнительной мотивации.

"Я определённо уверен в том, что способен на апсет. У меня получился отменный тренировочный лагерь, и передо мной возможность, которую я долго ждал. Я всегда верил в то, что способен на сенсацию. Но победа Руиса над Джошуа мотивировала меня ещё больше. Так что я рассчитываю победить Головкина и жду этого боя.

Что касается состояния Геннадия, не думаю, что поражение от Альвареса повлияло на него. Одно дело, если бы он проиграл нокаутом, тогда да, это могло бы сказаться. Но он уступил в близком бою другому топ-бойцу", — приводит слова Роллса BoxingScene.