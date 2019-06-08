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Сиренко: Аргентинцы без проблем соглашаются на бои

Сиренко: Аргентинцы без проблем соглашаются на бои
14:33 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм

Новости спорта: Украинский боксер-супертяж Владислав Сиренко рассказал о своем ближайшем бое.

Чемпион WBF International и Интернациональный чемпион Германии в супертяжелом весе Владислав Сиренко (11-0, 10 КО) поделился с Xsport своим мнением о сопернике по бою 23 июня в Претории, ЮАР, аргентинце Эмилио Сарате (21-22-3, 12 КО).

"Это снова будет аргентинец. Первого я особо не почувствовал, но все говорят, что они хорошие бойцы. Они постоянно без проблем соглашаются на бои, значит у них есть характер. Посмотрим насколько хорошая у Сарате техника и есть ли достаточно желания, чтобы выиграть.

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Думаю, что будет хороший бой. Сарате – опытный боец, он встречался с серьезными соперниками. Правда, им проигрывал, но проигрыш – это тоже опыт.

Я на этот бой готовлюсь в ЮАР с местными тренером Шоном Смитом. У меня тренер не поменялся, но Шон мне под предстоящий поединок показывает новые моменты, посмотрим, как это сработает в поединке".

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Бокс, Новости бокса, Владислав Сиренко.
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